娛圈單打：忽然變成韓星風　男人老狗也整容？

電台DJ森美早前偕老婆到日本旅遊，本來非常Sweet，點知酒店訂房中介收晒錢，去到酒店都話冇房，險些兒要「7街瞓」。好彩森美人面廣，最終有朋友幫佢搵到房，雖然佢話間房古古怪怪，懷疑死過人，但有驚無險，總算平安度過。

事後大家都好驚訝，乜經中介平台預訂酒店，都會在臨尾一刻被取消嘅咩？都真係幾冇生意道德喎。森美就話，房間由老婆預訂，都感激老婆安排，惟有下次出門旅行前，再親自傳email問清楚酒店啦。言下之意，係咪怪老婆大頭蝦？

講咗咁耐，本欄最想講嘅係，因乜解究森美大哥愈來愈靚仔㗎？都已經「五十而知天命」咯喎，皺紋都唔多一條，加埋韓風新髮型，簡直就係一個型佬！有人覺得佢似AK，又有人話佢似韓星鄭雨盛，唔通森美大哥同其他女星一樣，精益求精整容去？

嗱，唔係本欄先有呢個疑問，森美早前大晒佢同小儀一張陳年合照，距今足足22年，相中人係就係同今日一樣高大，不過樣子遠遠不及今日Sharp醒精緻，就連草蜢的蔡一傑都留言質疑森美整咗容！舊年佢又因為個鼻被指愈來愈高，網民懷疑佢打咗針或動咗刀，森美則澄清只係鼻膜發炎喎，唔知兩者有乜關係呢？

當然，減咗肥、箍咗牙、再操吓，外形點都會有改善，何況家陣醫美昌明，變靚仔靚女話都冇咁易。話晒都係食面口飯，森美大哥對外形有要求，一啲都唔出奇。話時話，森美做主持夠晒盞鬼，之但係今鋪險些流落街頭，又開Live又在電台講，就畀網民話佢喋喋不休似八婆！吓，咁都得？