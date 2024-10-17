產評：開源節流當務急　求效問責勿齋噏

一個生機蓬勃的市場，應該充滿機會，能夠為投資者提供合理的回報，以及有健全的機制進行風險管理，經濟與產業政策精準高效，財路自通。可是這些年，香港政府甚麼都想做，金錢也不斷花，但經濟效益顯然未令人滿意，人心渙散，施政事倍功半。如今港府必須要盡快開源節流，提出各項經濟政策必須要求成效、要問責，否則繼續「齋噏」，香港實在沒有太多老本可花！

最新《施政報告》提及國際金融中心方面，主張建立國際黃金交易市場和國際級黃金倉儲設施，並以「組合拳」為股票市場引入新資金和產品，包括更多以人民幣計價的產品；優化監管機制，提升效率，並善用與國家的貨幣互換協議，增加離岸人民幣流動性。

其實擴大發展大宗商品包括倉儲，是對接國策之舉，值得支持；股市引入新品、強化人民幣業務，深化互聯互通，招攬重點企業設總部等，本就是要按部就班推進的工作，不見得是新猷，問題在於何時才見到成效？

在全球大力支持創新科技下，去年即上一份《施政報告》提及在創新科技要花百億元，如今在最新《施政報告》，在創新科技方面，要成立百億元創科企業引導基金。

老實說，要支持創新科技，多多錢都應該花，也多多錢都不夠花，現時的政府體制是否有足夠的專才官員來判斷監督，確保公帑不會被枉花？政府別以為一味使錢就政治正確，得同時革新完善相關的監管配套和問責機制，為庫房把關，確保政府撥款用得其所。

事實上，今時今日港府的財政實力已經大不如前。觀乎鄰近的澳門人口約69萬人，財政儲備超過5,800億澳門元；香港人口約750萬人，財政儲備卻不到7,000億元，料不足以應付年度公共開支。雖則說，兩地經濟各有不同，不好直接比較，但港府赤字連年，發債常態化的問題實實在在，開源是十萬火急要做的事情。

可樓市積弱，港股能否真正擺脫大淡市，投融資活動恢復，目前尚未能為投資者給出清晰且具信心的畫面，庫房入不敷支的局面待解，怎不讓人憂？

審慎理財，是維持港元聯匯穩定的基石，也是保障港人福祉的重責。港府有勇氣在財政轉弱、商業景氣久久未復元氣的狀況下，舉債大灑金錢投資未來，同時必須有責任、有能力，確保公帑花了，能一步步實現經濟效益目標，有效確保未來，始能團結社會，眾志成城化解眼前困難，為未來奮鬥。

最怕是人做我做，原有的傳統產業沒及時得到優化，新的投資又久久未見效益，兩頭唔到岸，那連基本可持續發展也存疑，莫說要與競爭對手爭長短。

港府要鞏固自信、振奮士氣，並不在於受內內外外的「唱衰」力量影響，歸根究柢取決於自身的底氣，能否用人唯材、善用資源、精準高效施政，早日搞好經濟，再創繁榮，為港人帶來實惠才是關鍵！