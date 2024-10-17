對於力度非凡、隨時「轉演為戰」的解放軍「聯合利劍-2024B」大包圍軍演，台灣民進黨賴清德當局的文武反應只能是軟弱無力、黔驢技窮。

武的方面，台軍聲稱已立即啟動戰備應對，各空軍基地、海空導彈部隊緊急召回人力，調整戰力部署；台軍的任務機、任務艦及岸置導彈系統，掌握與應對解放軍動向，派出F16V戰機升空佔位和警戒；海軍出動雄風導彈發射車，緊急部署在花蓮沿海機動陣地。除了這些臨時應對，台灣空軍將於本月28日至下月1日進行「天龍操演」，應對監控解放軍的空中行動；台灣海軍和陸軍，也將在本月底起進行「海強操演」、「長泰19號」演習，磨練三軍部隊戰鬥能力。

文的方面，大陸「聯合利劍-2024B」夜間軍演後，賴清德一清早就召開安全高層會議，要求相關單位維護所謂「社會安定」。台方稱行政院會注意相關民生議題，維護社會安定。又指面對外部威脅，政府會「持續捍衞民主自由的憲政體制，有信心、有能力守護台灣安全，希望民眾放心」云云。賴清德當局不僅空話連篇，而且自欺欺人，繼續忽悠、糊弄台灣民眾不要擔心害怕大難臨頭，聲稱他們可以「守護台灣安全」，讓民眾放心。

為了欺騙世人、自我安慰和壯膽，他們還煞有介事的「分析」，美國進入大選時刻，大陸今次軍演更似針對美國，其次才是台灣，大陸不欲見到台海局勢升溫，大陸今次軍演美國非常難過云云。賴清德當局心虛膽顫、語無倫次，與在武的方面軟弱無力、黔驢技窮一樣，暴露出他們已瀕意志崩潰、神經錯亂的熊樣。

《解放軍報》在為「聯合利劍-2024B」配發的評論中指出，台獨分裂勢力妄動一分，解放軍的軍事反制就更進一步。這番立場，不知狂妄自大又愚蠢透頂的賴清德之流聽懂了沒有？聽懂了，改弦易轍、棄獨歸統還有救；聽不懂，解放軍的「利劍C」、「利劍D」就會對他們削之如泥。