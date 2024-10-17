以色列總理內塔尼亞胡大言不慚地宣稱以軍正在七線作戰，大有炫耀武力、單挑伊斯蘭世界的味道，連聯合國維和部隊也成為襲擊目標，簡直狂妄到了極點。其實，這恰恰反映以色列已陷入四面楚歌的境地，看似不可一世，實則困獸猶鬥，倘若不是親兒子美國無底線支持，恐怕早就被伊斯蘭世界的怒火吞噬。

誠然，論軍事和科技實力，以色列確實可以稱為「中東小霸王」，過去也確實曾打贏五次中東戰爭。但時移世易，今天的世界已不是過去的世界，今天的中東也已不是過去的中東，隨着伊朗實力逐漸壯大，「抵抗之弧」同仇敵愾，以色列已失去壓倒性優勢，不敗神話漸漸崩塌。其「鐵穹」防空系統被吹得天花亂墜，彷彿滴水不漏，結果在伊朗導彈密集打擊之下露了餡，甚至黎巴嫩真主黨的無人機和火箭炮也屢屢突破其防線。

以色列最大軟肋是國土狹窄，既缺乏戰略縱深，也缺乏自然資源，人力、物力、財力乃至軍工生產能力都無法應付持久戰的消耗。一個只有900多萬人口的小國，扣除老弱病殘，還有多少壯丁能上前線？沒錯，美軍在中東地區駐有數萬兵力，且有兩個航母艦隊為以國押陣，但架不住長期消耗，還要提防胡塞武裝偷襲，天天提心吊膽，恐怕撐不了多久。更何況，美國同時還要應付俄烏戰爭，又要圍堵遏制中國，早已左支右絀，力不從心。

很顯然，美國不想再度陷入中東泥沼，奈何被以色列拉下水，根本身不由己，最怕愈陷愈深，最後無法脫身，更要賠上老本。美國政府本已債台高築，何堪窮兵黷武，沒完沒了支援以色列，其窘態可想而知。當年阿富汗戰爭，美國花費二萬多億美元，美軍2,300多人陣亡、二萬多人受傷。如果和伊朗爆發全面戰爭，代價必定更加慘重，美國還有這種能力和勇氣嗎？難道真的要將國債增至50萬億美元？

難怪有人說，美國已無力應付一場大規模戰爭。這不是危言聳聽，美霸外強中乾，早已不復當年勇，若再陷入戰爭泥沼，只能加速霸權衰落。但問題是，眼見以色列陷入困境，美國又不能見死不救，怎麼辦？以色列是親爸爸，又是其在中東的支柱，一旦支柱不保，美國霸權也將岌岌可危，首先崩潰的就是石油美元。以色列困獸猶鬥，美國騎虎難下，中東這場好戲還在後頭。