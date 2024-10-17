電視台最近播放有關「一帶一路」的節目，儘管明知是大內宣，惟依然看得人感動。節目主持人到了非洲馬達加斯加，除了看到當地貧民區生活條件極差，更見到中國為當地建設，尤其是全球第一艘萬噸大型專業醫療船「和平方舟號」來到當地為病人治病。但見病人絡繹不絕，有些不良於行，有些小孩肚子鼓脹苦不堪言，都因為和平方舟號的到來而有了一絲希望。

和平方舟號服役十幾年，至今已到過40多個國家和地區，免費為幾十萬人提供醫療服務，疫情期間更協助海外受嚴重影響的醫院騰出床位，緩解醫院救援壓力，十分有意義，也見中國國力真的強盛了，變得有餘裕去幫助別國。

當然，有餘裕不代表就會幫人，你看美國這些年來只會到處窮兵黷武，煽風點火，唯恐天下不亂。不幫人不打緊，美國還反咬中國一口，抹黑「一帶一路」只會令沿線國家陷入債務陷阱、被迫向中國出賣國家主權云云，含血噴人，莫此為甚。

參與一帶一路的國家，大都是美國不屑一顧的非洲、東南亞、南美小國，這些國家若非得到中國借貸援助發展基建，接通道路，要脫貧真不知等到何年何月。美國等西方國家從來不會對這些國家無條件支援，世界銀行貸款一樣利息高企，而且無利可圖的話，往往不會批出款項。美西方藉由武力、霸權、美元來入侵支配弱國，掠奪當地資源，實行殖民主義，自己做慣了這些勾當，就當中國也是一樣。

節目內非洲國家人民是由衷對中國感激，不少人更學起中國功夫和普通話。若中國只為掠奪當地資源，支配其國家主權，人民不可能心存感激。事實證明受惠國家沒有人對一帶一路、命運共同體理念反感，美西方只是枉作小人。