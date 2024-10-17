據德國《明鏡》周刊報道，一位熟知烏克蘭內情的人透露，基輔政府正研究與俄羅斯談判，同意放棄部分領土，換取莫斯科接受烏國加入北約組織。俄烏戰爭開始至今已超過兩年半，雙方師老兵疲，按理談和是必由之路。

在這段期間，俄烏兩國也曾有多次機會走上談判桌，只是每每到關鍵時候，就有人挑起事端，刻意觸怒俄羅斯，譬如炸毀克里米亞大橋、派無人機進襲莫斯科克里姆林宮，以至近期烏軍突然發難，反守為攻，侵入俄羅斯領土，佔去超過1,000平方公里土地。

俄羅斯號稱「戰鬥民族」，屢受挑釁，面子擱不下，即使有意和談，開展的時間也勢必一拖再拖。至於在基輔政府之內，是否有人不想談判，繼續透過戰爭謀取利益？那就不得而知了。已故美國國務卿基辛格退休後仍密切關注國際局勢，他在去年離世，離世前曾預言，到2023年的年底，俄烏兩國就會開展和談。如今2023年早已過去，談判卻一直未有開始的迹象。基辛格的判斷素來精準，為何今番失算？究其原因，恐怕是烏克蘭政府或軍方潛藏不少好戰分子，他們希望這場仗打下去，並非心存僥倖，以為當真可以反敗為勝，而是戰事延宕愈久，這批蠹蟲愈能吃個肚滿腸肥。

情形就像中國的抗日戰爭，這場仗延續十多年，但受苦的只是平民百姓，民國政府之內，有蔣、宋、孔、陳四大家族，他們從美國巨額的軍事援助中盜取利益，積聚起金山銀山，甚至有傳聞說，當時真正的世界首富不在歐洲，也不在美國，而是在中國。今日的烏克蘭政府，腐敗程度跟中國民國時期的領導班子，或許可堪比擬，因此要想開展和談，恐怕必先將一眾的蠹蟲除去。