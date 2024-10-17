台灣傳統俗諺有云：死道友不死貧道。意思就是寧願別人去送死，也不要自己出事！而最近一項親綠營智庫所做的民調，正好顯示出日本人對台灣的這種心態。向來主張「抗中保台」的日本傳媒人矢板明夫，近日成立所謂「印太戰略智庫」，公布了一份針對日本人所做的民調。結果70%的受訪日本民眾視台灣為獨立國家，僅8.2%認為台灣是中國一部分。在台海局勢部分，50%認為「未來10年內不會發生戰爭」，23.6%認為「可能爆發衝突」，26.4%的日本人則「持中立立場」。

這份民調顯示，台灣以55%的支持度，成為日本人最喜愛的亞洲國家/地區。萬一台海發生衝突，有52.1%認為「美國不會直接參戰，但會提供支持」，39.1%認為「會出兵」，只有8.9%認為「美國不會幫助台灣」。而對於日本所扮演的角色，有46.6%主張向台灣提供法律允許範圍內的後方軍事支援，41.4%支持經濟制裁中國，只有12%認為日本應完全不干預。

儘管矢板明夫等人明顯期望藉由此項民調凸顯日本人力挺台灣，但民調本身卻強烈透露一個訊息，那就是：「就算是台灣真的發生戰爭，日本頂多提供間接援助，沒有日本直接捲入戰爭的選項。」這和安倍晉三與民進黨過去不斷渲染的「台灣有事，日本有事」概念，正好完全相反。

或許自己也知道頗為尷尬，所以民調中也強調是透過室內電話，受訪民眾年齡層偏高，才會得出最能代表台灣人士，仍是已逝世近30年的歌手鄧麗君這種奇特的結果。但問題是眾所周知，年輕一代的日本人遠比老一輩更加冷漠，更趨向於躺平，對國際事務只有更不關心。獨派想倚賴日本大哥哥遂行獨立，根本就是癡心妄想、緣木求魚。