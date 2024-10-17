「風乍起，吹皺一池春水。」南韓無人機接連數天飛入北韓上空，惹來平壤政府強烈不滿，繼早前將南韓列為頭號敵國後，近日又炸毀象徵南北和解的邊境公路。南韓軍隊隨即在軍事分界線開槍示警回應。朝鮮半島局勢在短短幾日內急遽升溫，若雙方不停止相互挑釁，很快就會將整個地區推到戰爭邊緣。

自今年5月以來，北韓已向南韓越境發放了約5,000個無關痛癢的垃圾氣球。這次南韓無人機滲透到北韓上空，其實就是以牙還牙，但客觀上亦動搖到平壤政權的穩定，難怪觸動北韓的神經線。原因是，雖然南韓政府強調發放無人機並非官方所為，不過該行動卻無意間暴露出平壤政府的防空系統存在重大漏洞，一旦韓美出動聯合空中戰鬥力，北韓軍隊根本無力招架。

更甚的是，近年全球流行斬首行動。南韓的無人機如入無人之境飛到北韓領空，在平壤眼中，等同威脅到最高領導人金正恩的人身安全。而且無人機散發的宣傳單張大肆宣傳南韓的富足生活，以及曝光北韓一些敏感內幕，會削弱金正恩的威信，這是北韓政府不能忍受的。

早前北韓和俄羅斯結盟，雙方在軍事領域的合作頻頻，包括北韓向俄羅斯提供炮彈，俄羅斯則幫助平壤改進導彈以及衞星技術。在兩國締結的條約中，更有一則規章要求兩國在發生戰爭時立即向對方提供軍事援助。這使得平壤政權這次更加有恃無恐，敢於向南韓政府叫板。

問題是，目前距離美國總統選舉尚餘不足一個月時間，賀錦麗的支持率和特朗普仍然旗鼓相當。從歷史的經驗來看，不排除拜登政府也在「黑色十月」出手，在朝鮮半島製造危機為賀錦麗的競選加碼。東北亞各國千萬不能掉以輕心。