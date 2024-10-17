美國國防部長奧斯汀、國務卿布林肯日前去信以色列國防部長加蘭特及戰略事務部長德爾默，要求30天內改善加薩地帶人道狀況，否則美國會暫緩提供更多軍事援助。《耶路撒冷郵報》援引國防消息人士稱，以色列總理內塔尼亞胡可能別無選擇，只能遵照美國要求，意味放棄圍困加薩北部哈馬斯武裝分子的計劃。

以上消息老朽不信，皆因叫一隻嗜肉的老虎放棄叼着的紅肉，根本就係奢望，也不務實。事實上，內塔尼亞胡上周曾和美國總統拜登通電話，內氏表示以軍將打擊伊朗的軍事設施而非石油或核設施，暗示只會作出有限度的反擊，避免引發全面戰爭。據悉，內塔尼亞胡立場明顯軟化，是拜登決定向以色列提供薩德導彈防衞系統的原因之一。老朽只能說內塔尼亞胡是隻狡猾的老狐狸，不過無論怎麼裝扮，始終會露出尾巴！

內塔尼亞胡好戰成癖，且政治野心極大，佢想滅絕巴人路人皆見！以色列擴大中東戰線，攻擊黎巴嫩如狼似虎！本月14日首次空襲遠離真主黨根據地嘅北部基督徒聚居村落，炸毀一幢住宅，造成最少21人死8人傷，村內一些家庭最近才因逃避南部戰火而遷到該處，可惜依然難逃以軍的狂轟濫炸！

與此同時，黎巴嫩指控以軍有系統攻擊醫護人員，自去年10月7日以哈戰爭爆發以來，已有超過150名醫護及救援人員在以色列空襲中喪生，當中大部分發生於過去3星期，批評係戰爭罪行。歐洲多國近日亦發表聯合聲明，強烈譴責以軍多次攻擊聯合國駐黎巴嫩維和部隊，直斥其蓄意攻擊屬違反國際法行徑。然而，內塔尼亞胡根本全當耳邊風，焫着7處戰火，殺紅雙眼，他會改善加薩地帶的人道狀況？反正老朽就不信了！