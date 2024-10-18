正論：中產永遠被忽略　施政短視令人愁

新一份《施政報告》發表後，最新民調隨即出爐，結果顯示，多達四成受訪者對報告不滿，滿意只有兩成七。不滿意比率高企正常不過，皆因社會主力是基層和中產，政府對前者還有所謂的取締劏房聊作交差，但對後者卻近乎完全忽略。交稅多福利少，中小企經營困難，打工仔手停口停，議員慨嘆，今時今日中產最不開心。

市民昨日紛紛致電烽煙節目發聲，有中產聽眾批評《施政報告》大部分篇幅側重基層和經濟，惠及中產的措施極少。他認為中產不是不想出來消費，而是稅務優惠少了，供樓負擔卻增加，就連停車攞外賣兩分鐘都被抄牌，不開心還如何消費？不希望香港變成這樣，可謂說出大眾心聲。另有聽眾指出，雖然《施政報告》公布「中小企融資擔保計劃」，容許中小企申請最多12個月「還息不還本」，看似扶助中小企，但身邊不少經商的朋友，過去申請類似貸款卻被銀行拒批，例如銀行經常不給予任何理由，便拒絕申請者提出不同還款安排或延長貸款期，結果周轉不靈始終沒有解決。

高官聽罷只着聽眾向有關工作小組反映，聽在市民耳裏，根本沒有急民所急，無非耍官腔。在經濟環境逆轉之下，中小企活在水深火熱之中，申請貸款首要是為了應急，偏偏銀行「落雨收傘」，高官卻一味叫人反映，不知民間疾苦。情況就像涸轍之鮒，待得引來西江水打救，小魚早就渴死了。

事實上，銀行拒絕批出融資或按揭的情況，今年來有增無減，甚至屢有準時還款和供樓的小商戶、小業主被「Call Loan」，落得執笠破產收場。在輿論不滿、議員施壓下，金管局不得不與銀行公會成立中小企融資專責小組。高官叫聽眾向小組反映，指的正是這個小組。但所謂衙門八字開，門高狗大，小市民究竟如何反映固然不清不楚，反映了是否有用更是令人懷疑。

外界早就質疑，即使金管局與銀行公會成立小組，銀行承諾加快通知申請人審批結果，也不等於會鬆手放水，從上述個案已可知，外界不幸而言中，拒批或拖延的情況依舊。再說，連商經局都無意重推「中小企融資擔保計劃」下「百分百擔保特惠貸款」，認為壞帳率過高會對政府財政造成負擔。人同此心，心同此理。連政府也莫財收水，又怎能要求銀行慷慨放水？

施政不是靠把口，不是吹到天花龍鳳就等於強政勵治，成立一個又一個工作小組，研究復研究，諮詢復諮詢，不是將問題解決，而是將問題拖延而已。中產最希望減稅，政府卻叫人識變求變自己執生，有苦向誰訴？何況執法部門破案率低下，抄牌卻萬二分起勁，中產不開心豈是無因？在庫房空虛財赤高企之際，港府至今沒有就經濟轉型指明出路和方向，更無開源節流之策。當賣地再也不能成為最主要的財政收入來源，政府使錢卻如倒水，香港前途未明，「齊改革建未來」從何說起？