娛圈單打：色字頭上一把刀　劣迹名人逐個捉

真係100歲唔死都有新聞！36歲中國籃球巨星易建聯，擁有幸福家庭，形象健康，名氣媲美姚明。點不知，尋日竟然爆出呢位籃球巨星疑似嫖妓的消息。網上流傳佢赤條條喺酒店房被偷拍的照片，連身份證都畀人放埋上網。

最爆係佢疑似「叫雞」對象，竟然不是女兒是男兒！網上流傳「女主角」為19歲易服網紅，照片張張嬌俏甜美，卻原來係男兒身！嘩，究竟堅定流呢？如果堅嘅，呢位早已有家室的籃球巨星，會唔會從此被打為「劣迹名人」呀？喂，傳聞「肉金」高達1,500美元，即係過萬蚊人仔，收咁貴仲爆人料，都好冇職業道德啫。

講開又講，近年內地真係好流行「劣迹藝人」，一旦坐實呢個「罪名」，想翻身都難。好似鋼琴王子李雲迪，2021年被爆嫖妓一石激起千重浪，參演的綜藝節目被人打馬賽克遮樣，所有代言冇晒，直到數年後的今時今日，依然未能東山再起。事業一鋪清袋，都咪話唔陰功。

仲有呀，由「頂流小生」淪為「下流小生」的李易峰，唔止沉迷嫖妓，仲玩得非常刁鑽，用平板電腦「選妃」、一晚床戰7女生等花樣百出，最罪無可恕係連未成年少女都唔放過，搞到人人喊打。佢早前諗住博大霧試水溫，喺微博開小號睇吓外間反應，結果連環被封鎖。下流賤格露出半個龜頭，結果梗係要縮番入去啦。

所以啫，做人最忌行差踏錯，隨時恨錯難返。嗱，本欄始終覺得，最無辜係李雲迪，話晒單身未婚，又唔係嫖未成年人，有生理需要搵姐姐解決，都係人之常情啫。