世界視線：塞國親俄擁中　經濟發展驕人

正當歐盟國家陷於俄烏戰爭引致的經濟發展停滯，貴價能源及食品導致高通脹困擾社會民生，意大利前總理、歐洲中央銀行前行長德拉吉發表最新研究報告，要求歐盟籌組額外資金注資加強經濟發展，尋覓解困之路。然而，準備加入歐盟的塞爾維亞，其經濟發展卻令人刮目相看。

塞爾維亞去年的經濟增長率居歐洲前列，標準普爾於10月初提升其長期主權信用評級，由BB+調升為BBB-。由2018年至2023年，塞爾維亞的GDP增長了約26%，是歐盟整體同期10.2%的兩倍多。之所以如此，首先是新冠疫情期間塞爾維亞得到中國大力援助防疫，保障經濟未受巨大挫損。而在俄烏戰爭爆發後，塞國仍然由俄羅斯入口油氣，滿足石油25%及天然氣66%的需求，維持低通脹。2024年第一季，塞爾維亞經濟增長達4.7%，是表現最好的歐洲國家之一，第二季是4.2%，全年料可達4%，遠高於歐盟估計平均的0.8%。

此外，儘管塞國大搞基建，但其國債只佔GDP的50%，比德國更驕人。2024年塞國財赤為2.5%，符合歐盟規定的不應超過3%。

塞爾維亞經濟高度發展，首先有賴政府提高內部需求。經濟發展令國民薪金增長估計達14%以上，而通脹是4.5%，結果勞動階層的消費力有近10%增幅，帶動經濟繁榮。另一個重要因素，是政府於2022年投入34億歐元搞公路、鐵路、通訊及能源基建，去年更增至48億歐元，大幅改善國家的生產效率。而大量外資湧入，2022年就達到44億歐元，除了歐盟國家，還有中國和阿聯酋，由首都貝爾格萊德至匈牙利首都布達佩斯的匈塞鐵路，明年底將會使用中國研製的高速動車組。總統武契奇更推動具爭議的鋰礦開採，估計成功後可帶動GDP快速增長。

由於塞爾維亞親俄，俄烏戰爭爆發後，不少富裕的俄羅斯公民遷入塞國，提高整體消費和國家稅收。而塞爾維亞極力避免援助烏克蘭，亦為國家省下大筆資金，可專注內部發展。不過，塞國的高速基建及礦務發展，使大企業的收益遠高於中下階層；而另一個大隱憂，是5年間房價增長了100%，嚴重打擊年輕人置業的希望，增加中下階層的不滿。

整體而言，塞爾維亞成功之道是不親北約，不拱火戰爭，擁抱中國而非跟隨歐美搞脫鈎斷鏈。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻