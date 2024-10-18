沒有期望就沒有失望。新一份《施政報告》發表後民調出爐，只有兩成七人表示滿意，是事前抱有太大期望嗎？老實說，現屆政府上場以來便擺出有為姿態，一度令人寄以厚望，但現已到了第三份《施政報告》，亦即是特首任期已進入下半場階段，是龍是蛇心中有數。除了官員一改態度敢於做「反駁隊」，施政仍舊是有姿勢無實際。

例如將劏房改名簡樸房，是否等於將劏房問題解決，大家心知肚明。先不談這顯淺一筆，就說最近政界琅琅上口的熊貓旅遊、低空經濟，以及吸納中東客源，無一不是雷大雨小。推行一個計劃要成功，必須做好事前部署，包括定出時間表、路線圖、目標等，這是連坐寫字樓的打工仔也明白的道理。

很可惜，《施政報告》提出的宏圖大計全屬泛泛空談，沒有時間表，沒有路線圖，漫無目的，一味成立小組大灑金錢。熊貓旅遊每年要吸多少客、有多少經濟收入才算達標？特首提都沒有提；至於低空經濟，不外乎成立工作小組，何年何月才能完成制訂法規，真正應用到市場之上，又是語焉不詳。

又如開拓中東旅客市場，《施政報告》提出可在機場提供阿拉伯語資訊、鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供資訊等。吸客最基本不是從源頭做起嗎？政府沒有講及有甚麼宣傳大計，讓中東旅客對香港產生興趣，卻一下子跳到的士提供阿拉伯語的細枝末節，實在令人莞爾。

這份《施政報告》就如炒雜錦，表面上雄心壯志，事事俱到，實際上是空心大樹，徒具虛名。明年同樣時間再作檢點，隨時沒有一項政策是成功落到實處、見到成績的。不過，回歸以來皆如是，歷屆特區政府不是大開空頭支票，就是不提就不存在，香港人早就慣了。