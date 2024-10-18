諾貝爾獎委員會將今年的和平獎，頒給日本原水爆被害者團體協議會，以表彰該組織長期爭取無核武世界的不懈努力，很多中國人大惑不解甚至不滿。不過，撇除政治立場不說，這個日本原子彈幸存者活動團體獲得諾貝爾和平獎，雖然有消極一面，亦有積極的意義。

日本在1945年敗局已定的時候，依然頑固地在沖繩等地展開自殺式抵抗，導致盟軍士兵傷亡慘重。美國為了早日實現和平，向日本廣島及長崎投擲原子彈，造成大量日本人死傷，成功迫使日本政府無條件投降。當年被轟炸的日本平民百姓固然無辜，但千千萬萬被日軍屠殺的亞洲人更加無辜，這些都是不容否認的事實。

然而，當年的兩枚原子彈亦令日本國內在二戰後對戰爭的反省出現問題。很多日本人自小對戰爭的記憶只有一個關鍵詞──廣島，認為他們才是戰爭的受害者，彷彿除了原爆以外就沒有其他戰爭。在此情況下，日本社會一直無法就二戰歷史有真正的認識，亦無法像德國人那樣通過悔罪得到全世界諒解。今次獲得諾貝爾和平獎，客觀上將深化部分日本人對日本是二戰受害者的認知，更不用說反省日本在二戰中的罪行。

但在另一邊廂，該組織自成立以來，就明確反對日本發展核武以及美國在日本部署核武，在全力爭取廢核方面的貢獻也是不容抹殺的。

日本在二戰後落實和平憲法、無核三原則和核不擴散條約，有效約束歷屆政府發展核武的念頭。但過去數十年這三大支柱遭到不同程度的衝擊，俄烏戰爭爆發後，日本右翼政客屢屢要求政府反思無核化政策。今次獲頒和平獎，將有更大的道德力量向提出核武裝論的勢力還擊，這是其積極的一面。