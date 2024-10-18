政府發表新一份《施政報告》，對於鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位，將本港打造成國際黃金交易中心，並構建國際級黃金倉儲設施等，相信小市民興趣不大，反而最直接嘅係《施政報告》是否能給予市民一些真實的幸福感！

最簡單的例子如基層醫療，《施政報告》提出要增加白內障手術量最少兩成，以紓緩因疫情暫停手術而積壓的個案。最新數據顯示，有病人輪候兩年半仍未能排期做白內障手術。醫管局會設立專隊，希望在2025至26年度額外增加約5,000宗手術。有專科醫生表示，嚴重白內障可以致盲，但只需約20分鐘手術便可改善，若白內障太「熟」，會嚴重至無法視物，術後復原時間亦較長。所以政府唔好成日話白內障手術並非緊急手術。醫管局設立專隊，若真正急老人家之所急，令佢哋早啲做手術早啲享受「光明」，就係最直接令病人有幸福感！

又如政府要取締劣質劏房，以現有11萬劏房計，估計近3萬間會被取締。政府會將合資格劏房，即有窗、有獨立廁所、面積不小於8平方米的劏房命名為「簡樸房」；不合標準的劏房在寬限期內要進行維修，改建成合標準的簡樸房，並由專業人士即測量師等確認並申請認證，否則業主需負上法律責任。

阿哥，政府依家算係「積極干預」，可謂違反本港奉行的「自由經濟」！如此大石砸下來，經營劏房的業主有部分恐怕會離場，冇咗劏房，對於交不起簡樸房租金的最基層，政府豈非好心做壞事？其實，如此規管劏房係將問題複雜化，解決之道並非改個好名，而係政府從速建公屋，令合資格嘅劏房戶盡快上樓！簡約公屋、臨時房屋都唔好再建，皆因又貴又唔實際。