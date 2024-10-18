政府日前發表新一年度《施政報告》，主題為「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。筆者擔任召集人的立法會G19對報告給予頗高評價，採用了超過100項由G19議員提出的建議。報告吸納了筆者與建測規園業界大量建議，部分更是早於前兩屆立法會議員任期中提出，但當時的官員因種種理由未有採納。多年後終於獲採納為政策，反映現屆政府不會遇難避事，體現了二十屆三中全會強調「進一步全面深化改革」的精神。

報告建議立法制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，規定合標「簡樸房」面積不小於8平方米，從而逐步取締一些不合法規、甚至根本不適合居住的劣質劏房。翻查資料，筆者早於11年前已提倡將劏房規範化，以及制訂適用於私樓的人均居住面積標準。至於改革居屋等資助出售房屋的抽籤機制，讓運氣欠佳、多次都揀不到樓的申請人有較高中籤機會，也是筆者早於6年前便提出。

除了上述「陳年」建議，筆者因應近年經濟放緩、財赤嚴重和樓市回軟而提出的多項新建議、新做法，報告也有因時制宜採用，包括在一些土地或發展項目正式推出前，用各種方式多了解市場情況和潛在參與者的意見，從而加強項目的吸引力，令政策目標得以如期實現；鼓勵將酒店及商廈改作學生宿舍，能善用土地和協助吸引人才；以「片區開發」模式加快北部都會區建設；透過彈性批地推動不同產業發展；容許將部分豪宅物業樓價計算入投資移民金額之內；以及進一步放寬住宅物業的按揭成數和供款比率限制等，全都值得支持。

筆者曾指過去兩年的《施政報告》對「雙老化」問題應對不足，今年有明顯轉變。對於人口老化，報告提出加強支援長者照顧者、紓緩院舍人手不足、便利長者到內地安老、推出有利長者生活的樓宇設計；對於樓宇老化，亦有試行小區舊樓聯廈聯管、引入智慧屋邨管理和中央物業管理平台、修例加強打擊僭建，以及通過跨區地積比轉移促進舊區重建。

整體而言，筆者以「積極改革求進，構建美好前景」來形容今年的《施政報告》，當中「構建」一詞並非過去式或完成式，而是進行式和有着期許、敦促的意思。正如另一G19議員指出，「往後的關鍵在於落實」，這亦是筆者對報告內容的唯一憂慮。

報告強調將進一步強化政府治理體系，包括優化公務員紀律機制、與內地城市展開雙向公務員交流計劃，以及由公務員學院推出「政府治理人才培育計劃」，以加強培養領導人員的治理能力。然而，市民及業界最常面對的，是在前線工作的基層公務員和中層審批人員，如何令他們真正建立「以結果為目標」、做實事、做成事的文化，改變上有政策、下有對策，少做少錯、不做不錯的官僚處事心態呢？上述改革似乎仍有不足。