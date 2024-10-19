娛圈單打：為仔死又為仔亡　太過執着便瘋狂

韓流「最美小三」韓韶禧又大暴走啦！自從同醜帥影帝柳俊烈撕破臉皮光速分手後，呢位最美小三就好似脫韁野馬般失控，對舊愛條舊菜死咬唔放。嗱，近日佢又被踢爆，疑似開小號在惠利IG瘋狂留負評，再次引發軒然大波！

韓柳分手已有數月，正當外界以為兩位當事人早已放下之際，原來韓韶禧仍然對畀仔飛耿耿於懷，仲疑似遷怒柳俊烈前女友惠利。有眼利粉絲發現，惠利IG經常被一個以木星為頭像的黑粉瘋狂狙擊，每次酸完惠利之後，例必勁讚韓韶禧，包括狂踩惠利同柳俊烈的粉絲人數，加埋都唔係韓韶禧嗰皮喎。

本來呢，粉絲為捧自己偶像而狂踩對家不足為奇，但奇就奇在，木星頭像相片曾在韓韶禧IG相簿出現，而且其圈內老死全鐘瑞，以及造型師皆有追蹤該小號。惠利粉絲勃然大怒，網民亦一口咬定呢個小號就係韓韶禧本尊開設！

嗱，呢位全小姐並非善男信女，早前被揭曾涉校園欺凌，而最美小三出道前亦有蔚山Wet妹稱號，外界指二人「臭味相投」，今次開小號露底，全小姐都可謂豬隊友嘞。之不過，最美小三也非省油的燈，唔止開腔否認開小號，仲話要對黑粉提告，好大的官威呀！

為仔死，為仔亡，搞到自己似癲狂，何苦呢？卿本佳人，仔死仔還在，真係唔明點解要咁執着。相信最美小三都係為咗啖氣啫，覺得自己索又索過條舊菜，紅又紅過條舊菜，冇理由畀仔飛咁失威吖。唉，睇嚟佢仲未明白，條仔極速斬纜，就係怕咗佢呢種火爆脾氣。條仔鐵了心撇清關係，點逼都逼唔到㗎，傻妹！