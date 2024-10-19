最近，以軍一名士兵被拍攝到軍服上有大以色列章，在中東引起關注，可惜國際媒體沒有報道，顯然是故意掩蓋以色列方面的大以色列政治陰謀。

若了解歷史，應該可知猶太復國主義一直主張的是大以色列版圖，不甘心於1948年建國時的領土。即使1967年、1983年的戰爭裏，堅持佔領加薩約旦河兩岸、戈蘭高地等，啟動新的殖民計劃，都是在擴大領土，朝大以色列藍圖拓展。2006年美國軍方一篇學術文章重劃中東國界，實際反映大以色列的概念，按猶太復國主義的主張繪畫中東的新地緣政治疆界。

以色列佔領加薩後再攻黎巴嫩，目標應該是要控制黎巴嫩，甚或與伊朗打一場中東大戰，意圖如1967年那樣，借戰爭擴大領土，實現大以色列的政治野心。從1948年以色列在巴勒斯坦建國開始，猶太復國主義的大以色列陰謀便一直堅持。巴勒斯坦和中東各國對以色列攻擊是保土抵抗，反抗以色列在西方支持下的大以色列行動。

猶太復國主義運動的創始人Theodor Herzl，早在19世紀末與德國商討猶太建國方案時便提出，以色列國要從埃及東部一直伸延至幼發拉底河，不限於巴勒斯坦。1980年代著名的「Yinon計劃」提出中東阿拉伯國家要瓦解，包括埃及、敍利亞、伊拉克與整個阿拉伯半島。它們分裂為按宗教教派與種族分的眾多小國，以此成為以色列侵佔戰略的目標與基礎。以色列的勢力要包括伊斯蘭教聖城的麥加和麥地那。以色列領土擴大的同時，中東分裂，它可以分而治之，鎮壓任何反對勢力。

大以色列的主張在以色列和猶太人社會是人所共知，因為它與宗教結合起來。美國政府也應該熟悉，因為美國的政軍經濟精英，很多是猶太人，不少信奉或支持猶太復國主義。美國一直支持以色列的軍政擴張行動，並與以色列一起在中東採取各種顛覆活動。

美國霸權主義與猶太復國主義有差別。在中東範疇，以色列是主動、主導，美國依從。在全球範疇，以色列及猶太勢力則是服務於美國霸權主義。二者配合，難分彼此。二次大戰後，猶太勢力借美國而恢復，並借美國的擴張而再不局限於歐洲，再不單止着眼於中東，開始走上全球化的擴展。猶太復國主義與美國霸權主義進一步合作，這就使大國政治大國博弈中包含了猶太的宗教和特殊利益因素。