中國內地市場依舊脫不了「一放就瘋，一收就死」的特質，房地產就是其中一個最具代表性的例子。在2019年尾，新冠疫情大爆發之前，內地樓市確是漲得瘋狂，很多夫婦結婚多年，仍然不敢生娃娃，就是因為房價太高，擔心負擔不來，惟有繼續租住窩居，過兩口子的生活。

早前中央體恤民情，喊出「房住不炒」的口號，堅決壓抑高樓價，成效亦立竿見影，短短兩、三年內，全國大城市的房價急跌約三成。依內地居民的平均收入作衡量，跟最高峰期相比，房價打七折，本來是合理水平。不過，市場從來不是理性的，羊群心理自古皆然，眼見價格急升，即使升至不合理水平，很多人仍會設法搶購；相反，價格下跌，哪怕已跌至合理水平，往往卻乏人問津，因為大家不知道，是否仍有下調的空間。

內地將房市壓死，出現了大量後遺症，很多民營房地產公司排隊倒閉；地方政府賣地收入大減，財赤嚴重；不少業主自覺資產縮水，消費態度轉趨謹慎，使市面變得淡靜，影響整體的經濟增長。

中央緊抓房市數年，亦終於要放鬆，日前住建部的負責人指出，內地房價調整後已經開始築底，雖然10月份尚未過去，房屋的銷售情況仍未公布，但住建部預言，數據肯定是積極樂觀的。

今番中央再放，市場會否一放又瘋呢？目前暫未可知，但有香港的物業中介公司已開始抱怨，說趁着樓市鬆綁，很多客人想到大灣區參觀和選購樓房，本來說好是賣130萬元人民幣的房子，發展商事前不作通知，突然將價錢漲到150多萬元。如此坐地起價，很多客人都感到不甘不忿。以此觀之，「一放就瘋」的現象似乎又現出苗頭，相關部門不得不察。