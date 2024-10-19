北韓炸毀兩韓連接的鐵路和公路，並在短短兩天內動員140萬人入伍，這讓美國與南韓不敢掉以輕心，有傳美方緊急運送500枚鑽地炸彈與10架斬首無人機，駐紮在首爾的18國駐軍也嚴陣以待，而解放軍也於此時在黃海軍演，山雨欲來之勢令人擔憂，是否第二次韓戰即將爆發？

儘管金正恩自掌權以來，一直被南韓與西方描繪成瘋狂的獨裁者，但若真以為他是不顧後果的衝動派，那就未免太小看這位年輕的領導人了。

金正恩年僅28歲就上台，不僅沒有被環伺在側的元老重臣所挾制，反倒迅速奪取實權掃除政敵，接連會見美韓首腦人物，北韓的導彈科技也在短短12年內呈現三級跳的飛躍成長，在在顯示他絕非簡單人物。這次炸路舉動表面看來是在鬧脾氣，背後恐怕是經過深思熟慮和精心策劃的結果。

拜登面對烏克蘭的困境與以色列在中東的暴走，早已左支右絀，美軍備多力分，近數月西太平洋連一艘航母都沒有，美軍調度顯已捉襟見肘。這時金正恩忽然升高兩韓對峙態勢，絕對是雪上加霜。而俄羅斯今年6月才和北韓簽訂《全面戰略夥伴關係條約》，形成攻守同盟，就在炸路事件發生後，俄羅斯立即表明條約內容毋須釐清，等同威嚇美國與南韓，若敢越雷池一步，俄羅斯也不會坐視。

很明顯的，金正恩在東北亞搞事，普京早已知曉，甚至很可能是雙方一同策劃的，目的就是針對美國。再加上以色列內塔尼亞胡也正在這個美國大選最後階段擴大黎南戰事，整個態勢就十分明朗了！俄羅斯、北韓與以色列正在幫特朗普助選！

普京、金正恩與內氏都與特朗普有交情，且認為特朗普上台對他們更有利，在這樣的態勢下，賀錦麗想要突圍而出，恐怕是難上加難了。