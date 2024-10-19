台海再起風雲，解放軍本月14日清晨5時忽然宣布，即時展開「聯合利劍-2024B」跨軍種軍事演習，公布時沒有披露何時結束，一度令台灣獨派躁動起來，誰料解放軍連火箭軍、中國海警都拉出來後，只讓這場匯集全軍精銳的演習進行到當日下午6時便宣布完成。一個13小時閃電完成的軍演到底有多大震懾力及影響力呢？

先講答案，西方及台灣軍事界對這個突如其來的演習十分緊張，也從整個運作分析了軍演的意義。原來「利劍B」真的不是無的放矢。

首先是這次軍演的名稱──「聯合利劍-2024B」，一看名字便知道，內地是要明擺着正告各方，這次是一個續集式軍演，其上集便是「聯合利劍-2024A」，這個演習於今年5月23日至24日舉行，當時正是台灣領導人賴清德剛上任3日，結果他的所謂5‧20演詞惹來「兩國論2.0」的質疑，內地乾脆不再聽其言、觀其行，悍然進行了圍台軍演。而「利劍B」繼續一次大範圍圍台軍演，而且這次圍的更貼近，台灣外島人民很容易就能看清楚解放軍海艦來了。

再看解放軍披露軍演的參加軍種，包括有陸軍、海軍、空軍、火箭軍等，最特別的是中國海警出動了4個編隊環台巡航。解放軍演習，關海警甚麼事呢？

挖深些就知大有關係，軍演加入海警4艦後，海警4艦隨即肩負起環台巡航的任務。台灣媒體指出，這是解放軍要測試集多種力量參與對台戰事的合作與互相支援。因為，如果台海一旦出現戰事，當中一大風險便是當海軍主力全數押上對台搶戰時，海洋秩序的管控、有需要時進行海道封鎖等工作便需要人守着家門口，海警肩負的工作正好可以補漏軍力全押的支援。

兩個大項之後，再看今次軍演的具體內容，根據東部戰區的披露，參與演習的內地首艘航母遼寧號及其編隊，在台灣以東海域與其他海軍隊伍進行了艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等演練。至於4艘海警船，則演練了在台灣島周邊海域開展執法巡航，福建海警還組織艦艇編隊在台灣外島如馬祖島等展開綜合執法，重點演練查證識別、登臨檢查、管控驅離等，檢驗快速反應、應急處置等方面的能力。可以說，這是解放軍首次在攻擊演練中加入海警船合作。

更要注意的是，這次軍事演習的位置。有軍事專家指，今次遼寧號航空母艦編隊駛出第一島鏈，進入西太平洋進行演練，空軍的轟炸機編隊亦出了第一島鏈，形成一個空中、一個海洋扼守往台灣的咽喉作用，一旦區內他日起了風浪，解放軍及海警能夠迅速有力一舉在海空設防，阻撓外敵或干擾，台灣航道屆時勢要守得固若金湯。

綜合各方的分析和研究，可見閃電般的「利劍B」軍演雖已結束，但留下的軍演密碼仍被一一挖掘。