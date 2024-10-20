以色列7月31日在伊朗首都德黑蘭擊殺了哈馬斯政治局主席哈尼亞、9月27日炸死了黎巴嫩真主黨多名黨軍領導人後，近日又擊殺了即位不久的哈馬斯政治局主席辛瓦爾。這連串戰果，再次彰顯了摩薩德利用現代高科技軍事實施「斬首」的功夫，令美國中央情報局（CIA）也黯然失色。摩薩德的戰績將載入史冊——軍事戰場上的較量、國家戰爭較量，「斬首」這個環節和戰法作用巨大。

這是一個「技術活」，誰的本領高強精湛，誰對全局制勝把握愈大。蛇無頭不行，現代斬蛇頭已非難事，這是今次巴以戰爭及其外溢效應、擴大戰事的突出看點，對評估戰爭勝負作用甚大，無怪乎美國總統拜登收到辛瓦爾被擊殺的消息後會說，「是對以色列、美國和世界的好日子」，他向以色列總理內塔尼亞胡表示祝賀。

內塔尼亞胡則稱，辛瓦爾被殺是對哈馬斯的沉重打擊，但戰事還未結束，加薩戰爭還會繼續，以軍正在尋找辛瓦爾兄弟及所有哈馬斯高層的下落。在內塔尼亞胡看來，這些擊殺斬首行動關乎整個戰爭的成敗，以色列要乘勝追擊，而不是像拜登在電話中所說的「辛瓦爾死亡代表政治解決加薩問題的重大障礙已經不復存在，給結束加薩戰事帶來機會」。

中東戰爭已打過5次，這次巴以之戰又會演變成第6次。以色列在美國支持下可說連連獲勝，但要取得根本成果，完成猶太復國主義建「大以色列」的大計仍阻力重重。阿拉伯、伊斯蘭的抵抗力量愈戰愈勇，以色列靠狂轟濫殺、出兵對決，只能十分有限地打擊反抗力量；靠種族屠殺，只能引發更強烈的反抗和國際公憤。

以色列的弱項，是地小人少，打不起消耗戰、持久戰。對此，以國心知肚明，然而長期無法解決。現在好了，高科技發展了，以國的斬首強項大顯神威了，阿拉伯世界遇到了前所未有的大麻煩，若蛇頭持續被斬，還有甚麼希望？