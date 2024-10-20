英國最近有點反常，不僅沒有跟隨美國和歐盟對中國電動車加徵關稅，還向中方伸出橄欖枝，外相林德偉更親自上門示好。很奇怪吧？其實並不奇怪，英國人一向現實，對華政策之所以出現急轉彎，皆因本身經濟不妙，財政緊絀，綜合競爭力每況愈下，新上台的工黨政府壓力山大，為了扭轉頹勢，重振經濟，只好將目光投向東方。中國擁有完整的產業鏈和供應鏈，以及龐大的市場，正是當前英國最需要的。

在前朝保守黨政府瞎折騰之下，英國經濟長期低迷，一直在衰退邊緣掙扎，加上脫歐和俄烏戰爭的衝擊，更是雪上加霜，普通民眾日子愈來愈不好過，以致社會浮躁不安，騷亂此起彼伏。工黨上台後誓言重振實體經濟，尋求新的增長點，要讓英國重回世界舞台，奈何英國本身市場規模有限，需求不足，要大力發展服務業和製造業，就需要向外擴展市場，中國自然成為最佳選擇。不是說只有中國才能救英國，但與中國搞好關係，加強經貿合作，對英國而言絕對是利大於弊。明乎此，就知道為何英國沒有跟隨美國和歐盟對中國電動車加徵關稅，說穿了就是不想因小失大。

英國調整對華關係的另一個考慮是，特朗普極可能重返白宮，到時勢必再度祭起「美國優先」，向其他國家開刀，甚至搶奪其他國家產業，盟友也未必會被放過。所以，英國不得不未雨綢繆，另尋出路，提前為自己買個保險。

在這方面，英國顯然比加拿大高明得多。同樣是美國的忠實盟友或者說附庸，英國還能保留一點自主權，不會全部盲目跟風。反觀加拿大已完全失去自我，一切唯命是從，美國對中國電動車等產品加稅，加拿大立即跟隨，儘管中國電動車幾乎沒有出口到加拿大。中方自然不會坐視不理，除了對加拿大啟動反歧視調查，並對其油菜籽及相關化工產品發起反傾銷調查，加拿大政府注定自食苦果。

當然，英國始終是美國的附庸，重要問題上還是要聽從華盛頓指揮，不可能跟中國走得太近。經濟貿易與中國合作，政治外交跟隨美國步伐，這是西方國家的普遍策略，說是「政經分離」，其實就是首鼠兩端，英國自然也不例外。總而言之，中美關係回不到過去，中英關係也就不可能重現「黃金十年」，中方心知肚明，應該不會有任何幻想。