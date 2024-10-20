巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月突襲以色列，殺死逾千人並綁架了約250人。時隔一年，行動幕後主要策劃者、現為哈馬斯一把手的辛瓦爾，日前被以軍擊斃，標誌以色列的報復行動獲得了階段性勝利。但以國把事件當作重大戰果到處宣傳，甚至公布無人機拍攝的辛瓦爾被殺過程，不得不說是一個敗筆。

從以軍發放的視頻來看，辛瓦爾這名抵抗了以色列大半生的哈馬斯領導人，並沒有如外界所傳聞的在豪宅裏享受美女，而是和普通士兵在前線一起戰鬥。他在臨死前面對以軍無人機的狙擊，仍然奮力扔出手上的一根棍子反擊，悲劇性終結了一生。這個畫面固然令以國民眾振奮不已，同時亦在巴勒斯坦人心目中塑造出一個勇士形象，令辛瓦爾成為備受尊重的殉道者。

誠然，辛瓦爾的死短期內會重挫哈馬斯士氣，但也會引發哈馬斯強烈反彈，進一步加劇以巴衝突的緊張局勢。哈馬斯是一個有着廣泛支持基礎的組織，其存在並不是僅依賴某一個領導人。以色列想要通過擊斃辛瓦爾結束加薩衝突，反而會製造更多敵人。

長遠而言，就算以軍完全消滅哈馬斯，亦是治標不治本，更會令區內出現拉登化現象。阿蓋德組織是拉登創立的武裝組織，策劃了針對美國的九一一事件。拉登被擊斃之後，阿蓋德逐漸衰落，不過中東地區很快又出現其他反美組織，例如伊斯蘭國，繼續對美國帶來嚴重威脅。

以巴戰爭不僅揭示中東複雜的地緣政治鬥爭，亦再次印證國際秩序中的強權邏輯，對小國是一個重大的警示。對北京來說，以巴衝突也有很多值得學習的地方。國際規則往往是由強者制訂，中國要加快發展軍事才不會輕易給別國左右自己的命運。