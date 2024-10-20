針對台灣領導人賴清德的雙十演說，中國解放軍日前舉行了年內第二次環島軍事演習，其規模不比針對賴清德宣誓就職而舉行的首次環島軍演細，但引起的國際關注卻出奇地小。其一是涉事各方，包括台灣人，某程度都已習慣了，怎麼看大陸都不是來真的，最多是軍演期間出海、出行時小心一點。

其二是世界真的太亂了，對比中東大戰、俄烏戰事，以至朝鮮半島局勢，台海形勢還是相對溫和、穩定得多。尤其是忙於總統選戰的美國朝野各界，無心、無暇亦無力對解放軍的行動作出反制。不過，還是有反中親台的美國傳媒，不時追問兩名美國總統候選人對台灣問題的看法。

之前問及若中國出兵台灣，美軍會否出兵協防，賀錦麗與特朗普都是含糊其詞，未有偏離美國一貫的模糊政策。近日特氏接受《華爾街日報》訪問時，則提出了新說法，揚言若北京「進入台灣」，他會對中國貨品徵收額外1.5倍至兩倍關稅。問及如解放軍封鎖台灣，他會否出兵介入，特氏推說這種情況根本不會發生，因為他與中國領導人有很強的關係，對方尊重他亦知道他是「瘋的」。

上述言論有幾個重點：一、美國不會出兵防衞台灣；二、美國甚至不會因解放軍攻台，而像制裁俄羅斯般對中國貨實施禁運，只會藉機進一步提高中國貨的關稅，讓美國企業受惠；三、中國領導人跟他有很強關係，台灣領導人他則隻字未提。

特朗普亦講過，台灣離美國本土太遠，離大陸則太近，美軍難以協防，又批評台灣將美國的晶片生意搶走。兩番言論是一脈相承的，美國不會為台出兵，特氏看重生意多於所謂的道義。台灣人若不感到心寒，便可能也是習慣了，不會對美國有甚麼期望。