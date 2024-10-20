正論：輸入外勞勿太濫　本地飯碗須平衡

本港人口老化，移民潮又加劇勞動力流失，急需新血補充。現屆政府上台以來，言必稱「搶人才」，除了引入高才，亦不吝輸入外勞，但有利必有弊，本地工人面對外勞頂爛市、搶飯碗，苦不堪言。《施政報告》繼續倡議輸入外勞，計劃短期內輸入1萬名技工。1萬人絕非小數目，當局必須小心平衡本地及外地勞工市場，否則隨時弄巧成拙，引發民怨。

高官表示，本港未來欠缺18萬人才和人力，包括6萬名技術人員，例如維修技工。當局計劃輸入1萬名技工，其餘5萬留予港人，保障本地勞工就業。同時強調輸入的技工必須領有牌照，來港後只能從事本身的行業，當局希望揀選到年輕人，令勞動人口較年輕化，他們亦更願意留港發展。

無可否認，目前本地技工普遍年紀較大，而且以今時今日的社會環境，亦難以吸引嬌生慣養的年輕人從事體力活，這類技術工種的確欠缺新人入行，輸入外勞無可厚非。但1萬人是否適當數字，實在值得商榷。現時獲批來港工作的外勞約2萬多人，輸入最多的職業為護理員，其次是侍應生，第三位是售貨員。換言之，整個外勞計劃都僅是輸入2萬餘人，若單是技工外勞已達1萬人，肯定會衝擊本地勞工市場。

一節見則百節知。早前本報已有報道，以「運輸業輸入勞工計劃──公共小巴/客車」為例，配額上限為1,700個，因為內地司機有薪酬及年齡方面的優勢，結果直接令本地旅巴司機被淘汰，即使不是冇工開，薪金也被削減。同樣情況亦出現在機場的工作崗位，有工會指出，機場至今已輸入5,800多名外勞，導致本地工人薪水更加微薄，最低工資只有1.3萬元，惟機場上班的交通膳食開支每日逾百元，入不敷支，許多本地工人只能無奈轉行。

誠然，一代新人勝舊人，長江後浪推前浪，這是必然定律。當外勞「又平又靚」，本地勞工競爭力大減，被搶去飯碗是必然結果，但理論是一回事，現實又是另一回事。本港人口老化，勞工平均年齡較高，這些人一旦失業，必然埋下社會不穩的隱患，亦會增加政府社福綜援等開支。再講，輸入外勞亦因為政府監管不力而衍生極多亂象，例如有建造業外勞被「管理公司」壓榨剝削，剋扣工資，甚至有汗出無糧出，早前便有外勞拉大隊到地盤抗議。若然新輸入的內地技工也要透過管理公司聘請，同樣亂象肯定又會上演。港府不能一味輸入外勞而不理其他後果，否則只會令香港聲譽受損，淪為剝削天堂。

至於港府寄以厚望的輸入高端人才，則繼續自賣自誇，聲稱收到逾38萬宗申請，逾16萬人才連同家人抵港，超額完成每年輸入3.5萬名人才的關鍵績效指標。又強調「高才通」批出許可的8萬人當中，有約2萬人年收入逾250萬元，為本港經濟帶來巨大貢獻。惟早前亦有調查顯示，逾兩成受訪高才來港後沒有工作，部分人才來港後住在深圳。港府一味報喜不報憂，恐怕難以真實掌握勞動市場情況。