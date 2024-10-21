賴清德上任以來，每隔三五天就會疾呼不要中了大陸「認知作戰」，宣稱美台合作無間，所謂「疑賴論」都是中共與其同路人故意散播的謠言。但現在就連綠營媒體也開始挑戰「疑賴論」了。

被視為是民進黨御用媒體，和英系關係深厚的《鏡週刊》，忽然發布名為「賴清德與美國的疑賴論」文章，文中引述美國兩岸事務專家葛萊儀「迫在眉睫的台海危機」與國際預防危機組織的「台灣海峽的分裂正在擴大」等文，認證美國確實有「疑賴論」，還特別拿出蔡英文與賴清德作比較。

《鏡週刊》認為：「美國不是對賴清德特別有意見，而是對美國在印太地區戰略與國家利益甚為敏感……美國在意的是他們的戰略自主，唯一能決定的是美國人自己……他們無法接受台灣的總統跳出來主導這個區域的發展趨勢。」而蔡英文過去就完美示範了何謂在美國的戰略方針指導下的台灣立場。以蔡英文為標準，那麼賴清德確實會令美國疑慮。意思就是賴清德若不願意像蔡英文一樣當個美國傀儡，那麼美國就不可能信任賴。

更有趣的是，就連賴清德承認中華民國有113年歷史，也令《鏡週刊》質疑：「對民進黨來說，這是一個很冒險的突破。如果賴總統都承認中華民國在中國的那段歷史，而且公開以一個繼承者自居，民進黨的台獨黨綱還有存在的必要嗎？看來賴總統還是不了解美國人，美國要的是穩定一致，而不是台灣雲霄飛車。」

《鏡週刊》表面上是勸諫賴清德應該學習蔡英文，一切以美國馬首是瞻，不要自作主張冒進，但骨子裏卻是直斥賴清德背叛獨派、背叛民進黨，甚至背叛了美國人！看來，英系動作愈來愈大，茶壺內的風暴，很快就要上演了。