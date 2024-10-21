國與國之間一旦開戰，往往很難輕易結束。以上世紀50年代的韓戰為例，南北韓在戰事完結時沒有簽署和平條約，至今仍處於戰爭狀態。相反，中國和美國就聰明多了，當年中國軍隊是以「志願軍」名義赴朝抗美，美軍則以聯合國軍隊的名義參戰，嚴格來說雙方並無直接開戰，所以韓戰沒有升級為中美戰爭。

近日烏克蘭對外發放片段，聲稱一批身在俄羅斯的北韓軍人正準備到烏克蘭參戰。南韓情報部門則披露平壤政府已決定派遣約1.2萬名士兵協助俄國作戰。北韓以「志願軍」名義參與俄烏戰爭的話尚算理性，若是以正規部隊名義出師，就等於是直接向烏克蘭宣戰，把俄烏局勢推向新階段。

俄烏戰爭至今打了兩年多，兩國的兵員和武器已消耗得七七八八。平壤去年開始向俄國輸送大批武器，如果這次再大規模派遣地面部隊參戰，將能夠大大紓緩俄軍在前線戰場的壓力。但世上沒有免費的午餐，普京政府除了要支付龐大的金錢，也很有可能要把洲際導彈和核技術等頂尖軍事技術轉讓給北韓作為回報。美國之後又會借此在日、韓部署更多戰略武器，令朝鮮半島發生衝突的概率大增。

北韓是中國唯一的軍事同盟國，中朝條約規定北韓受到外國攻擊時，中國有出兵援助的義務。俄羅斯和北韓早前也簽署了類似協議以相互支持。在此情況下，一旦北韓派兵支援俄羅斯遭到別國進攻，中國恐怕也要被迫捲入戰事。

中國崛起數十年，實力日益接近美國，目前是中美爆發戰爭的高危期。但兩國都是核大國，一旦開戰就會兩敗俱傷，所以過去一段時間，大家仍保持着競爭兼合作的微妙關係。北韓一旦抗烏援俄，隨時會成為中美戰爭的一根導火線。