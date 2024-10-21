之前已談過加拿大與印度，就一名加籍錫克教領袖在加國被暗殺所引發的外交風波，印證兩國的政經實力和國際地位此（加）消彼（印）長，以及美西方為了拉攏印度抗衡中國與俄羅斯，對印度莫迪政府近年在國內外的侵犯人權和宗教自由暴行視而不見，對加拿大總理杜魯多的吶喊申訴聽而不聞，拒絕施援。

加國政府近日公布案件的調查結果，再次將加印爭端炒熱。調查指稱有充分證據證明，印度政府及駐加人員有份參與暗殺行動，加上印方拒絕協助調查，決定將多名印度外交人員驅逐出境。跟上一輪爭端一樣，印度政府強烈否認涉事並狠批杜魯多政府「鹵莽」，反向驅逐了為數更多的加國人員，並延長對加拿大人的入境簽證限制。

明知莫迪政府不會退讓，西方盟友也不會施援，杜魯多為何仍敢於同印度對着幹呢？當然又是選票作怪。近年有去過加拿大升學或探親的港人應發現，當地有很多印度裔人士，而且愈來愈多，增長速度驚人。據報單是2023年一年，已有200萬（即香港的三成人口）印度人入境加國，當中有些是合法移民，更多是留學生，也有一些非法入境者。

另一統計顯示，加國的印度裔人信奉錫克教的特別多，穆斯林比率也高於印度本土，估計與莫迪政府近年獨尊印度教、打壓其他信仰的政策有關。而印度移民不論信仰為何，都熱心參與政治和社區事務，不像中國移民般大多政治冷感，只顧搵銀。加籍印度人投票率高，生育率更高，並積極參加各級議會選舉，自然成為各政黨的拉攏對象。

杜魯多對不太受外移印度人歡迎的莫迪政府強硬，而且是為了保護當地的印度移民和錫克教領袖，有助攞分。反正兩國貿易並不算緊密，利多於弊。