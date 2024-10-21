政府發表新一份《施政報告》，主題為「齊改革同發展，惠民生建未來」，我認為體現了政府帶領香港積極改革求變的決心。與前兩年相比，新一份《施政報告》在經濟發展方面着墨較多，並圍繞「鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位」提出較多具體措施，我認為這是符合二十屆三中全會賦予香港的定位，切合香港經濟轉型的需要。

早前我集中圍繞經濟發展、北都建設、醫療衞生、民生福利及公共服務收費檢視五大範疇撰寫成《施政報告倡議書》，希望推動特區政府良政善治，在新一份《施政報告》中獲積極回應，當中採納了我在強化香港國際風險管理中心、培育海事保險專才、增加私家醫院收費透明度、改善市民精神健康等方面的建議。

保險方面，香港作為國際金融中心，金融及保險業在2022年佔本地生產總值22.4%，香港保險市場活躍且成熟，保險密度和保險滲透率居世界前列。今次《施政報告》提出會研究透過基建投資的資本要求豐富保險公司資產配置，並帶動北都等基建投資，積極回應了我提出的「善用市場力量，推動保險資金參與基建項目融資」建議，相信這將進一步推動香港保險業發展，強化國際風險管理中心地位。

香港在提供高增值海運服務方面有自身優勢，我一直倡議政府加大力度發展，尤其在海事保險方面，要吸引和培育更多海事保險專才。《施政報告》積極回應本人建議，提出擴展海運保險產品、加大培育海事人才等措施，有助鞏固及提升香港的國際航運中心和金融中心地位。我必須指出，這涉及跨部門的工作，要讓政策更到位地落實，政府亦有必要發揮司長及副司長的高層次領導和統籌功能，強化跨政策統籌機制，成立相關工作組積極跟進。

醫療方面，我樂見《施政報告》提出推進私營醫療收費透明度改革，並探討就此立法。我一直倡議政府要參考及推廣中大醫院定價收費機制，提高私家醫院收費透明度，令醫療收費更加客觀、合理、透明及全面，長遠推動本港醫療生態體系健康發展。

《施政報告》亦提到制訂「精神健康分層護理模式」、加強教師培訓和家長教育等多項措施，促進市民精神健康，這與我在議員議案中提出的「親職教育、校本教育、公眾教育、社區支援」理念一致。不過，「精神健康分層護理模式」要避免過往第一層及第二層的服務量不足，使患者傾向依賴第三層服務的情況，才能發揮最大功效。

香港正處於由治及興的新階段，經濟發展是改善民生的基礎，經濟發展的最終目的是令市民受惠。我相信今次《施政報告》能夠指引香港走向正確的方向，當局已拿出改革求變的決心，更希望看到當局落到實處的毅力，加速提升香港經濟，改善民生，為市民構建美好未來。