正論：北上睇戲漸成風　電影市道陷蕭條

政府催谷旅遊不能說不盡力，無論搞盛事或「18區日夜都繽紛」都敲鑼打鼓，可惜市況依然慘淡，難聚人氣。究其因，除了規劃欠全面，且未能掌握市場實況，另一個致命傷，就是港人北上消費已然成潮流，勢不可擋。

繼早前有議員指在長假期前後本港酒樓食肆生意慘淡，夜晚9時後油尖旺、銅鑼灣、灣仔等旺區，一般已人影稀疏；另一名議員亦指自己在剛過去的周末晚上，到港島鬧區某戲院看電影，竟然是「包場」。該議員指其他同一時段電影人次亦是「寥寥可數」，只有一場晚上7時的電影有十數人次。他表示，現時串流平台一般會同步或在一個月左右上映電影，到戲院看戲港產片較有價值。然而，現時不少市民會北上消費，他指在廣東亦能看到粵語版電影，在深圳看港產新片有些甚至有4D版，你話香港怎會有運行？

事實上，本港經濟復甦乏力，除了餐廳相繼執笠，年內戲院亦出現結業潮，九龍城影藝只開了5年就結業（8月26日）。之前有嘉禾啟德、總統戲院、九展星影匯、Cinema City朗豪坊（戲院其後由百老匯院線接手並已重新開業）、MCL海怡戲院。業內人士坦言，部分戲院營運成本追不上收支，「如果有得做，冇人會結業」，可見經營戲院之艱難。再說，部分電影會在內地率先上映，港人北上消費時已看過，便不會在港入場，無疑令本港戲院雪上加霜。值得一提的是，國家商務部與香港特區政府在本月初完成在CEPA下進一步開放服務貿易的磋商，並簽署CEPA《服務貿易協議》第二份修訂協議。當中在電視及電影業方面，取消香港人士參與網絡電視劇作主創人員的數量限制，同時取消香港服務提供者不得投資電影製作的限制。換言之，放寬香港電影進軍內地要求，電影業界期望會為業界帶來更大轉變。

上世紀80、90年代是港產片黃金時代，近年成績雖然下跌，但仍然是不少內地人的心頭好。香港影業協會理事長洪祖星指內地市場很大，一年票房大概在500億到600億元，這個餅這麼大，若開放給港人，對電影界人真的很正面。根據香港電影業資料彙編，2023年本港有266部本地及中外電影上映，全年總票房有14億元；同年在內地上映的香港電影只有10部，但累計票房同樣有14億元。由此可見內地市場對香港電影的效益立竿見影。議員指出，相關協議令香港有多一個市場，現時純港產片難達致收支平衡，修訂CEPA後，令業界更大信心促進兩地交流，希望當局盡快公布細節。

至於港府方面的工作，議員指政府應盡快推出《文藝創意產業發展藍圖》和《香港旅遊業發展藍圖2.0》。然而，政府施政方針只提及要利用豐富和獨特的資源例如「演藝和影視文化」，沒有太多實質的着墨。高官往往後知後覺，一味講多過做。香港電影即使回不去當年的黃金時代，但香港畢竟仍凝聚一班有實力的編導和演員，如果政府不是藥石亂投搞所謂「盛事」，真心扶植電影產業，掌握市場大勢，相信可讓港產片再發放光芒，令多些市民買飛睇戲，不至於連周末假日，搞到鬧市冷清如死城咁大劑！