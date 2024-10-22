娛圈單打：愛你便應送走你　熊貓爺孫情動人

熊貓貴為中國的國寶，也是國家的親善和外交大使。在全城一片熊貓熱潮下，一齣講述南韓第一隻自然繁殖的大熊貓「福寶」，回歸中國的紀錄片正悄然上映，不少觀眾被感動得潸然淚下，究竟為甚麼呢？

《再‧見熊貓福寶》記錄了福寶今年4月回歸中國前3個月的故事，消息公布後，全韓民眾都大嘆不捨，並在牠最後一次在首爾愛寶樂園公開露面，蜂擁到樂園見牠最後一面，創下最高入場人次紀錄。

這隻4歲的大熊貓女，之所以得到南韓人極大喜愛，首先因為牠是南韓史上第一隻自然受孕誕下的熊貓。當時正值疫情肆虐最嚴重的時期，福寶的誕生被視為上天送給大韓民國的禮物，人們也獲得療愈的力量。更重要的是，園內照顧牠的飼養員並非做騷，而是全心全意對福寶付出真愛。人和動物之間建立的愛和信任，正是這齣紀錄片最動人之處。

紀錄片也是以兩位飼養員──姜爺爺和宋爺爺的感受出發，由福寶出生開始，他們已知道跟福寶道別不能改變，但依然無阻兩位爺爺的愛。福寶的父母是2016年從四川來到南韓的樂寶與愛寶，兩位爺爺視愛寶為女兒，自然視福寶為孫女。這樣說並無誇張，他們會親手給福寶做玩具、建滑梯、做吊床，還會將竹子做成珍寶珠、牙刷以至壽司卷的模樣，讓福寶吃得津津有味。

熊貓到了4歲便踏入繁殖期，加上保護瀕危動物的國際法也有規定，福寶必須返回四川展開「第二熊生」。正如其中一位爺爺所說，我們不應用人的角度來定義動物的幸福，福寶能夠返回家鄉結婚生子，才是牠最大的幸福。