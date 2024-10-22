諾貝爾經濟學獎今年頒給有關制度優劣研究的學者，再不是數理化的經濟因素的量化比較，或金融經濟的價格變動分析，回復到經濟學原來的任務，探究一個社會經濟發展的成功之道，總該是經濟學創立時的初心或本心。

可惜的是，挪威的諾貝爾獎從開始便帶有政治性，理工生物科的還可有一定的科學性、政治中立性，經濟科卻特別有濃厚的政治傾向。今次獲獎的美國學者都是推崇歐美資本主義制度，缺乏對非英美西歐以外國家的認識、研究，了解不到非西方國家非西方發展模式的優點和作用，失諸於無知、政治上的偏頗。

當前檢驗經濟制度對經濟增長關係的最佳例子是中國。中國制度不同於西方或西方學者推崇的理想制度，中國也取得近世代最佳的經濟增長成就。前此的德國、蘇聯、日本經濟或可說它們最終衰落，但中國的經驗如日中天，難以否定。即使不必替代西方的理想模式，也足以成可相比較的選擇。可惜，囿於政治，西方主流大多執着中國危機、中國崩潰的負面推測，缺乏對中國經濟發展的客觀分析。對中國的不斷經濟擴張，視而不見，或據之歪曲來推斷中國經濟的沒落，這是西方經濟學和西方社會的悲哀。

剛公布的中國經濟今年第3季表現，GDP增速從年初的5.3%降至4.6%。全年平均應當有4%以上增速。在國際大國中，除了個別新興大國基數低增長更快外，中國仍居於前列，勝於受戰爭經濟刺激的美國，更不用說與衰敗的歐盟、日本相比。

中國經濟增長事實上面對困難，一是房地產泡沫穿破後，經濟要作出補償；二是人口紅利失去；三是消費轉型。房地產泡沫帶來的財富效應遽失，消費轉歸理性。而網絡化使實體消費萎縮。但1至9月零售網購佔總消費已達25.7%，增長7.9%，總體消費增3.2%。實際增長主要來自效率與成本均優的網購，難免對實體經濟有所打擊，3個因素都在迫使經濟增長下降。不過，中國政府生產性投資旺盛，生產力過剩，卻形成強大的出口競爭力，外貿順差增加。今年3個季度的淨出口便推動了1.1個百分點的經濟增長，可見投資、生產、出口遠遠抵銷上述消極因素。

中國應對內外結構困難是採擴張和轉型升級之策，成效明顯。中國的體制與運作效率正證明其發展模式之優。面對結構困難猶可增長，克服困難後形勢將更佳。