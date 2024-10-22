特朗普多次強調要向台灣狂徵保護費，台灣嚇得面青。最近朝鮮半島形勢緊張，有打仗之危，特朗普又說要向南韓狂徵保護費，認準南韓是闊佬，而平壤力量強悍，美國非要讓南韓多出保護費不可，此語一出，首爾也是嚇得不輕。對此特朗普很得意，覺得自己「出口術」很靈，嚇唬一下就有大把銀子收，好過明搶暗騙，於是特朗普更加忘乎所以。

他日前接受美媒專訪時說，若北京武統台灣，他當上美國總統會向中國徵收150%至200%的關稅。憑甚麼呢？特朗普說：「我與中國領導人有非常強大的關係，我不需要動武，因為他（中國領導人）尊重我，知道我是瘋狂的。」

特朗普歷來很不要臉，是個自戀狂、自大狂，他經常把和某個國家的領導人有些正常的外事往來，吹噓成是「非常強大的關係」、「非常好的朋友」，好像誰都會不顧國家利益給他面子似的；特朗普還以為自己時常脫口而出的胡言亂語，人家都會怕他！不，是「尊重」他，特朗普自我感覺良好，到了神經不太正常的地步。

特朗普也很健忘，他8年前當上美國總統就與中國打貿易戰，說很容易打，美國很快會贏，費了很大勁兒，提高了關稅，結果中美貿易順差大幅增加，美國未贏反輸。這之後，美國數年攀升的通脹與特朗普瘋狂加稅不無關係，美國商界深受其害，老百姓大吃其苦，拜登上台，中美貿易戰偃旗息鼓了一段時間。最近隨着美國大選，特朗普要讓它捲土重來，以為能為自己再當選美國總統助力，對此美國選民怎麼想，咱們不知道，知道的是全世界都在看他的「笑話」。

在台灣問題上，特朗普干涉中國內政的方法，是向台灣方面狂加保護費，向大陸方面狂加貿易關稅，他是想兩邊「收數」。古今中外，沒見過這麼黑的黑社會之「創收」方式，他以為自己既是台灣的大哥，也是大陸的大哥。