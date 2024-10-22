本港消費市道疲弱，除了飲食、零售業經常傳出執笠消息，娛樂行業同樣生意慘淡。有議員在剛過的周末到港島某戲院看電影，竟然獲「包場」待遇，直指電影市道「好大鑊」。

這樣的情況一點也不奇怪，別說香港電影市道早就無復當年勇，就說現在經濟不景，人們自然減少不必要的消費，何況通關後有比較有傷害，人們發現深圳食買玩都比香港優勝，收費又不如香港高昂，自然會懂得選擇。實際上，港人北上已不限於飲飲食食，還喜歡入戲院看電影，皆因觀影設施比香港更好，票價卻只是香港的三分之一。

例如在深圳看一套3D電影，戲票只是60元人民幣，小童不高於130cm更可免費入場。反觀香港，一張2D電影戲票索價100元，3D收200元一張戲票更是閒閒哋，黃金地段的戲院，戲票收費更貴，小童佔座位必須收費。若一家大細看戲吃飯消費，在香港沒有一千幾百元無法埋單，在深圳則數百元已可找數。當兩地提供的服務質素相近，甚至深圳更好，為何還要留在香港消費？

再說，港產片自從要顧及內地市場，全部變成合拍片，製作人以為遷就內地口味就能賺錢，港味盡失，殊不知不管香港還是內地觀眾，看港產片就是追求港味。《九龍城寨之圍城》之所以大收旺場，就是因為故事在香港獨有的九龍城寨發生。若香港電影製作人還不覺醒，「包場」場面陸續有來。

另一方面，串流平台興起，影視作品質素愈來愈高，加上疫情期間不少人已習慣在家煲劇，戲院益發難做。今年已有6間戲院結業，包括經營半世紀的總統戲院和開業僅5年多的嘉禾啟德，剩下來也是苦苦支撐。香港曾是東方荷里活，但風水輪流轉，高峰之後便是沒落。