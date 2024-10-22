台灣朝野為總預算案陷入僵局，行政院長卓榮泰不僅態度強硬，揚言必要時將申請釋憲，還提出所謂「點菜說」，試圖為自己的立場辯解。

卓榮泰在臉書撰文表示，自己決定帶1,000元（新台幣）上餐廳點4道菜，沒想到餐廳要求，一定要多點第5道菜，才要上菜；對此我們堅持這次先點4道菜，下次再加第5道菜，或者餐廳同意以後不會「強迫點菜」，那我們這次也可以增加費用，解開僵局；如果餐廳方面不肯，那我們就請消費者保護官來仲裁。沒想到餐廳卻說我們恐嚇，那就請餐廳「把我趕出去」，一切重新再來。

這篇「明喻」淺顯，立法院是餐廳，行政院是顧客，卓榮泰認為餐廳不能強迫要求他們多點菜，就是指立法院不得要求行政院額外編列預算。他的態度也很清楚，就是如不按照其意思，他會請消費者保護官仲裁（申請釋憲），若餐廳（立法院）不高興，那就把他趕出去（倒閣），一切重來。

卓榮泰或許自以為比喻精準巧妙，卻無意中暴露出真實心態，那就是他居然認為這些菜是給他吃的，卻忘了真正點菜吃菜的人，是台灣2,300萬人，而不是喧賓奪主、鳩佔鵲巢的民進黨！如果真要把立法院比喻為餐廳，那麼餐廳的菜式是為顧客做準備，目的是要讓顧客滿意，顧客當然就是所有台灣人，那麼行政院到底是甚麼角色？卓榮泰自以為是花錢吃菜的大爺，但其實他真實身份卻是外送到府的快遞！明明只是送貨的，卻想自己把貨品吞了，理不直卻氣壯，就是民進黨的現在進行式。

在野黨應看清民進黨與卓榮泰的惡霸嘴臉，別再對協商有任何幻想，面對只想割韭菜吃獨食的惡棍，在野黨能做的就是堅守立場對抗到底，退此一步即無死所，就看台灣民意如何抉擇了！