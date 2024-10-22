今年《施政報告》公布前夕，我在本欄說過政府可能會對公屋住戶「開刀」。言猶在耳，《施政報告》果然表示計劃將公屋富戶政策「加辣」。具體詳情有待公布，但不外乎降低入息限額、增加超額入息的加租金額。

近年本港的公營和資助房屋體系日益龐大，市民的居住階梯，除了私樓毋須政府資助，有政府資助的包括：過渡性房屋、簡約公屋、公屋、綠置居、居屋、首置盤、青年宿舍等，可謂五花八門。原因無他，政府的大方向是杜絕劣質劏房，就必須加大基層資助房屋的供應，同時加快流轉，確保資源善用。但依我來看，政府要解決房屋問題，絕不能流於修修補補、不斷加設新的項目，而應全盤檢討房屋政策，改革不合理之處。例如當局將富戶政策「加辣」，甚至鼓勵鄰居舉報，無非是威逼利誘有能力的公屋戶搬走，逼他們購買綠置居和居屋。不過新一期居屋的定價，在私樓價格明顯下跌的情況下仍然企硬不減價，並沒有顯示吸引公屋戶購買的誠意。這兩項政策頗有矛盾。

又如港府為了交數，近年居屋有不少面積十幾二十平方米的蚊型單位，適合單身青年入住。問題是，居屋是優先分配給家庭戶，蚊型戶自然乏人問津。港府又另起爐灶設青年宿舍。不同的資助房屋政策若未能相互配合，很容易造成資源浪費。

房屋問題關係到社會穩定，港府對公屋「加辣」的同時，必須考慮到全港有逾三成人住在公屋，這些人是政府施政的重要支持力量。每逢選舉投票，公共屋邨多是建制派的票倉。港府在調整公屋政策的時候必須十分小心，以免「加辣」過度，觸及公屋戶的利益，惹來基層不滿。要港人住好點，最好的方法仍是增加供應。