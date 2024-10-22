也談談今年的《施政報告》，主題緊跟三中全會強調要全面深化改革。對於重中之重的房屋問題，有些改革市民早已等到頸都長，包括取締劣質劏房、提高出售公營房屋比例、優化居屋抽籤制度、收緊公屋富戶政策，以及本欄多次提出，以獎金鼓勵市民舉報濫用公屋行為，即俗稱的「篤灰」機制。

長期霸佔及濫用公屋問題，不僅涉及違法、不公、延長了真正有需要市民、包括許多劏房家庭的輪候上樓時間，更大禍害是助長基層市民、尤其年輕人「躺平」不思上進，不努力工作和不求升職加薪，妨礙個人向上流動和整個社會的升級轉型，一早應該雷厲風行打擊。但過去部分官員遇難避事，加上一些政黨及地區人士，為免得失這批公屋既得利益者而流失選票，對打擊濫用行為拖得就拖。

然而，今年報告的另一房屋措施，則明顯與其他政策自相矛盾、自打嘴巴，就是將居屋綠表單位比例提高，增至與白表各佔一半。該措施的原意，似乎是在政府嚴打濫用及收緊富戶政策的同時，給予受影響公屋居民一道「逃生門」，提高他們轉為購買居屋然後自願交出公屋單位的誘因。

問題是居屋綠表申請人現時的中籤率已頗高，他們同時也有資格申請綠置居，現在再增加他們可選擇的單位數目，形同三重、四重福利，對從未享受任何房屋福利的白表申請人更為不公，抵銷了優化抽籤機制，以及增加年輕家庭與單身人士中籤比率所帶來的好處。當局必須令公屋居民明白，房屋福利不是永久的，公屋單位不是他們的私有財產。曾有人建議訂明市民入住公屋夠10年、或20年之後，除非有非常特別的原因（例如嚴重傷殘），便必須遷出交還單位，值得政府考慮。