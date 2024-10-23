烏克蘭總統澤連斯基在游說北約資助和支持「勝利計劃」時指出，北韓正派出一萬多軍兵助戰俄羅斯。隨後南韓亦證明，並有照片，但是照片中的疑似軍兵只是亞裔形貌，卻無北韓軍服等標誌。俄軍中從來都有亞裔成員，因俄羅斯聯邦包括亞洲領土和亞裔公民，這樣的照片沒法證明北韓派兵參戰烏克蘭。至於準備與否，更是可隨意胡說。北韓政府發表聲明指南韓政府所說純屬謠言。

澤連斯基造謠是為了向北約的歐洲國家顯示烏戰惡化，烏東之戰已明顯失利，進侵庫爾斯克亦逐步被逼退，戰場形勢已不利，若加上北韓軍兵將加入，更會惡化。澤連斯基便以此來作恐嚇，爭取歐盟傾全力順應他的要求來供武器供資金，容許烏克蘭對俄領土加強進侵偷襲。澤連斯基與烏克蘭政權屢次假造軍情已難以令人信服。南韓政府出手，應是應美國要求。尹錫悅政府對美國的要求從來言聽計從，他也可趁兩韓關係緊張之時，增添多一條對北韓抹黑的假新聞，打擊北韓。不過，這些造謠也從來除了爭取主流媒體的垂注外，對南北韓關係及對北韓作用不多。

烏克蘭戰爭中缺乏兵力的是烏克蘭，因此引進大批北約支薪的外國僱傭兵，包括個別來自日本、南韓等。俄羅斯相對兵源充足，還有一百多萬軍隊在枕戈待旦，怎麼需要北韓派遣一萬多士兵助戰呢？俄羅斯最近自北韓進口軍火，但數量遠比不上北約從南韓進口。普京說俄羅斯與北韓貿易遵從國際法、國際標準，一如俄羅斯與中國的貿易。俄朝、俄中貿易並沒有像美國歐盟那樣公開的把大殺傷武器用贈送和貸款方式輸送往烏克蘭戰場。

北韓人在俄羅斯從來有北韓政府組織的勞工隊伍，以往主要是在遠東區和西伯利亞工作，包括伐木、工程。俄羅斯已開始烏東區進行重建工作。北韓勞工當是由北韓政府組織，以合約形式到當地工作，以補當地缺乏的青壯工人。因戰爭徵兵，俄羅斯已沒有失業問題，反而是勞動力不足。北韓勞工刻苦耐勞，有豐富的工作經驗、技術與能力，不少也曾在俄羅斯工作，應是烏東重建的重要力量。相信隨戰況改善，北韓勞工與中亞勞工會更多地應聘至當地工作。事實上，中國企業已籌備參與烏東重建工作，中國人員也早晚會在烏東出現。

當美國霸權主義在世界各地肆虐，它與它的政治附從會製造各種謠言。