美國國務卿布林肯又出訪以色列，已經是以巴戰爭爆發以來的第11次。每次言必稱為局勢降溫，每次都是令局勢更加升溫。白宮聲稱，今次出訪旨在恢復加薩停火談判，以及討論在哈馬斯最高領袖辛瓦爾死後的加薩前途，又強調要改善當地人道救援。你信不信呢？反正筆者就不信了。

別看由拜登到布林肯再到奧斯汀，一次又一次揚言不滿以色列殺人太多，威脅若不改善人道情況，將限制對以色列的軍事援助，但滿口仁義道德背後，幹的卻是完全相反、傷天害理的勾當。事實是，美國對以國的軍援源源不絕，日前又提供薩德反導彈系統和各式武器，意味美國不想也無力約束以色列停戰。

壓迫力愈大，反抗力亦愈大。民主黨無底線支持以色列濫殺無辜，任由以色列提出「餓死加薩計劃」，已令愈來愈多歐洲盟友不滿。法國表示不再供應軍火予以色列用於加薩戰場，又禁止以色列公司參加下月在巴黎舉行的歐洲海軍防務展；英國擬對發起「餓死」計劃的官員作出制裁。但有美國這個好兒子撐腰，以色列爸爸橫行無忌，反嗆要怒告法國禁止該國公司參加防務展的決定，還怒斥英國的言論令人作嘔。

凡走過必留痕，有因就有果。民主黨盲目支持以色列暴行，也令選民愈來愈心寒。賀錦麗在7大搖擺州的民調，由原先領先特朗普變成領先幅度收窄，再由領先幅度收窄變成特朗普在部分州反勝，現在更演變至7個州也有民調顯示特朗普領先。

很明顯，民主黨支持以色列對巴人大屠殺，嚴重打擊美國穆斯林對民主黨的向心力，同時令其他有色人種逐漸轉軚。最新又傳出以色列即將對伊朗進行報復攻擊，民主黨只能祈求，以色列所有行動拖至大選後才進行。