自從國際刑事法院向俄羅斯總統普京發出通緝令後，逾百個成員國理論上都有義務逮捕普京，然後押送到海牙審訊。所以近年普京出外訪問的國家不多，即使外訪也是去周邊的一些友好國家，例如中國、北韓、越南及中亞諸國。這些國家有一個共同特點，皆不是國際刑事法院成員國。國際刑事法院締約國南非去年主辦金磚國家領導人峰會，普京選擇了通過視頻與會。唯一例外的是今年普京出訪了蒙古國，這是國際刑事法院簽發逮捕令以來，普京首次訪問其成員國，成功打破了西方陣營對俄羅斯的制裁。

當今世界動盪不安，正經歷百年一遇大變局。下月在秘魯揭幕的亞太區經濟合作組織（APEC）領導人峰會，以及之後在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）峰會，是今年餘下的兩場全球性外交活動，亦成為大國之間角力和提高影響力的國際政治舞台。目前仍未知普京會否出席這兩場國際盛事，但有外媒披露巴西已向普京發出邀請。

日前，有烏克蘭高官亦引述情報指普京有可能前赴巴西出席G20峰會，呼籲巴西政府根據國際刑事法院的逮捕令將他逮捕。不過普京從不擔心在外訪期間會被拘捕。他無論走到哪裏，隨從都會拿着一個可以隨時按鈕的核按鈕箱子。一旦遇到危險，普京就能夠立即按下按鈕啟動俄國核武器發射。歐美國家投鼠忌器，斷不敢輕舉妄動。

從普京的角度來看，他應該樂意出席這兩場外交聚會，以進一步打破西方外交孤立，在日後更好地與歐美周旋。目前最尷尬的是美國，拜登肯定不想與普京在國際場合面對面接觸，以免被國內輿論炒作。不難想像，華府近來正在加大外交游說工作，促請秘魯和巴西不要邀請普京出席。