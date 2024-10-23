之前已介紹過塞爾維亞總統武契奇，指出他自2014年掌政（初時出任總理，其後改任總統）以來，一直努力嘗試於美西方與中俄角力之間左右逢源，希望為塞族人民爭取最大利益，以至像鐵托時代的南斯拉夫那樣，成為新冷戰下的獨立自主聲音。但突如其來的新冠疫情與俄烏戰事，令拒絕靠邊站的武契奇變成兩面不是人，間接引發美西方去年底於塞國發動「顏色革命」和新一輪科索沃衝突，企圖將武契奇及其右翼民族主義政府趕下台。

近月武契奇政府再次因俄烏戰事而引發爭議。其一是有報道指有塞爾維亞的武器出現在俄烏戰場之上，而且是在烏軍一方。武契奇否認塞方直接支持烏方，但不排除有輸出到其他國家的武器，輾轉落入烏軍手中。其二是武契奇親身出席了早前在克羅地亞舉行的烏克蘭—東南歐國家峰會，並簽署了內容包括譴責俄羅斯入侵烏克蘭的聯合聲明。

塞爾維亞爭取加入歐盟已有10餘年，但一直被美西方阻撓拖延，包括要求塞國推行民主及司法改革，以及承認科索沃的獨立地位，而後者是武契奇絕對不會妥協的。維護國家主權與領土完整，是武契奇的最大堅持，他堅決反對科索沃以任何形式脫離塞國獨立，在台海問題上亦堅定支持中國的統一立場，反對任何形式的台獨和外國干預。這也是他一直拒絕支持或默認俄軍侵烏，且自俄烏戰事爆發以來，就沒有跟俄總統普京直接對話的原因。

不過，政治現實是塞爾維亞的能源供應和經濟貿易都極度依賴俄羅斯，因此日前他終於屈服親自致電普京解畫，澄清塞國絕不會跟隨美西方對俄國實施制裁或軍援烏克蘭。這令人想起當年他到美國會見時任總統特朗普時受到的屈辱，有機會再談。