正論：詐騙之都非虛名　求職斂財多陷阱

一度令人聞之色變的「KK園區」求職騙案，本港法庭昨日終於有第一宗認罪個案。隨着當局加強宣傳和打擊，並且不乏影視作品以此為題材，這類遠赴泰緬求職的騙案總算減少。然而一騙未平一騙又起，廉署破獲兩宗涉嫌以虛假文書騙取工程專業資格證明的案件，連勞工處、機電署也不虞有詐，除了反映政府部門監管粗疏，亦顯示詐騙集團無孔不入。

廉署早前接獲舉報，指有人涉嫌透過貪污及造假手段，以虛假工作證明文件，騙取挖泥及電力工程兩種資格認證，包括詐騙勞工處認可的訓練課程營辦機構發出相關專業證書。第一宗案件的主腦在深井經營非認可機械訓練場，提供「一條龍」速成班服務，為沒有經驗人士偽造證明文件，涉款約300萬元，最早可追溯至2021年，行動中共拘捕了111人。另一宗案件涉及電力工程，拘捕37人，包括犯罪主腦及4間工程公司東主等，涉嫌向沒有足夠相關經驗人士發出電工經驗的工作證明文件，以向機電署申請「電工A牌」，最早可追溯至2018年，涉款60萬元。

勞工處及機電署亦在廉署採取行動後補鑊，前者撤銷100張涉案挖掘機操作員證書，後者亦取消涉案電工人員註冊牌照，暫無證據顯示涉及的電力工程有安全問題。政府部門永遠不監不管，永遠後知後覺，非要待出事才亡羊補牢，市民早就見怪不怪。

根據現行程序，要成為資深挖掘機操作員，必須有3年經驗，並完成兩天課程，考試合格始獲發證書。至於要註冊成為A級電工，必須在職訓局課程中取得合格證書，或在職訓局行業測試中取得合格成績，申請人一般須受僱為電業工程人員，最少5年工作經驗。業內人士估計，有些人眼見有多項大型基建上馬，故走捷徑分一杯羹，強調「雞精班」只能應付基本操作考核。

由此可見，當局所謂無證據顯示涉及的電力工程安全有問題，不過搪塞之詞。部門明顯監管失職，發出證明和資格行禮如儀，根本沒有認真做好審查。有求就有供，既然有大量工程需要用人，也有集團行騙一度瞞天過海，港府還表明將要引入1萬名內地技工來港工作，如何確保這些人符合資格，怎能不令人擔心？這些需要專業資格方可從事的工作，一旦造假，隨時涉及人命安全，豈可不慎之又慎？勞工處和機電署必須檢討監管制度，堵塞漏洞，否則造假騙案肯定陸續有來。

本報早就指出，一個地方經濟不景，各類型的騙案便會應運而生，上述事件絕非孤例。不法集團正是覷準香港監管兒戲，人傻錢多，有空子可鑽，不騙你還騙誰？工程證書騙案、假學歷報讀大學騙案、網絡騙案、虛擬幣騙案、求職騙案、情緣騙案、刷單騙案……只有想不到，沒有騙不到。香港淪為詐騙之都，臭名遠播，說到底是打擊不力所致。當然，人們求錢若渴，以為天下間有免費午餐，結果不是鋌而走險，就是輕易上當，若然不提高警惕，即使執法部門加強掃蕩，最終還是會成為騙徒獵物。