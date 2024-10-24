今年國際政治舞台上最受關注的大戲，相信非金磚峰會莫屬。這場在俄羅斯喀山舉行的盛會，邀請了38個國家，其中33國接受邀請，大部分國家元首都有出席，聯合國秘書長古特雷斯也接受邀請，說明美西方封鎖和孤立俄羅斯的圖謀徹底失敗。中國國家主席習近平親自赴俄出席，更是令峰會錦上添花，也凸顯了中俄關係親密無間，老美難免寢食不安。

這次金磚峰會其中一個主要話題，是推出金磚國家貨幣結算系統，俄羅斯稱之為「金磚之橋」，最大意義就是取代美國主導的SWIFT，加快全球去美元化步伐，最終打破美元霸權。有些人一直在潑冷水，認為金磚貨幣成不了氣候，取代不了SWIFT，撼動不了美元霸權。無可否認，萬事開頭難，去美元化是一個漫長而複雜的過程，不可能一蹴而就，但正如已故美國富豪洛克菲勒曾經說過，一旦起步，繼續前進就不會那麼困難。金磚國家只要認準了目標，共同推進，最終必可通過「金磚之橋」到達彼岸。即使無法完全取代SWIFT，起碼可以為金磚及其他發展中國家提供另一個選擇。

須知天下苦美元久矣，美國利用美元霸權對全球予取予攜，許多國家早已深惡痛絕，只是因為無能為力而不得不任由收割。現在金磚推出可以繞開SWIFT的結算平台，自然是各國喜聞樂見。今年6月，沙特中央銀行宣布加入有國際清算銀行和中國央行、香港金管局、泰國央行、阿聯酋央行運行的多邊央行數字貨幣橋（M-Bridge），意味石油美元出現裂痕。日後金磚之橋和M-Bridge深度合作，推廣到更多國家，美元霸權地位必將岌岌可危。

美國當然也嗅到了危機，所以不斷對各國施加壓力，試圖阻止全球去美元化的趨勢。特朗普甚至公然恐嚇，不使用美元的國家將被徵收100%關稅。老美以為還可以像過去那樣對全世界發號施令，殊不知時代已經不同，國際格局正逐漸走向多極化，不再由單一超級大國主導。何況美國本身問題多多，在國際舞台上的影響力迅速減弱，再也無法隻手遮天。

不管怎麼樣，隨着金磚合作機制漸趨成熟，一個全新的國際經濟秩序正在形成，美國願意也好，不願意也罷，都必須接受這個事實。畢竟金磚國家的經濟體量已經超過G7，在國際舞台上擁有發言權是順理成章的事，豈是美國所能阻擋。