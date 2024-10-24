中國和印度在金磚國家峰會召開前夕，突然宣布就解決兩國邊境巡邏問題達成協議，恢復到發生衝突前的狀態。雙方沒有公布協議的具體內容，外界很難評論誰在這一輪談判相對獲利，但中印偃旗息鼓的原因卻不難看出。

對北京來說，隨着美國重返亞太，中國面臨的外交壓力持續增加，與中國南邊相鄰的印度，能否兩不相幫、保持中立態度，至關重要。中國對印度最好的策略是誘之以利，不要讓新德里一面倒走向美國陣營。至於莫迪政府，固然想利用美國這個籌碼佔中國便宜，實際上也不是百分百信任美國，很擔心有朝一日腹背受敵。比方說，孟加拉前總理哈西娜早前被推翻逃往印度，印度國內就有意見指背後是美國勢力策劃。印度一直視孟加拉為自己的地盤，華府的做法讓印度非常憤慨，認為美國沒有把印度放在眼裏。

當然，中印暫時和解的核心原因，是因為雙方的邊界爭議地區面積太大，當中不少是戰略性要地，誰也不敢輕易後退半步，但打仗也不可能。兩國的邊境領土談判已談了幾十年，一直沒有進展。在雙方都不敢輕易開戰的情況下，大家多年來的衝突一直是用石頭木棍互相拉扯。隨着冬天即將到來，很多地方會出現冰天雪地，兩國軍隊在邊境對峙的意義不大，不如暫時休兵。

然而，在2020年拉達克邊境地區的流血衝突事件中，印度軍人死亡人數遠多於中國軍人，被許多印度民眾視為印度之恥，反華已成為印度國內的最大共識。這是結構性問題，很難指望印度會一下子對華友善。印度這次只是暫時緩和與中國關係，早晚又會捲土重來。北京最好的應對方法是繼續加強自身硬實力，為應對邊界問題做好充足的準備。