東歐國家摩爾多瓦日前舉行公投，結果以些微過半數通過支持修改憲法，將加入歐盟確立為國家戰略目標。在同一時間舉行的摩國總統選舉，親西方的現任總統桑杜雖然未能在首輪投票取勝，但親俄的主要對手得票更低，預計桑杜可在次輪投票順利連任，帶領國家進一步投向美西方陣營。有評論指投票結果會令摩爾多瓦「烏克蘭化」，但其實該國的情況早就比烏國更糟，猶如烏克蘭的前世今生。

摩爾多瓦與烏克蘭同為前蘇聯加盟共和國，但因為缺乏天然資源與沿海港口而更為貧困落後。蘇聯解體時，位於摩國東部，人口大多為俄語斯拉夫人的德涅斯特河沿岸（簡稱「德東」）已隨即宣布獨立，並在俄羅斯支持下與羅馬尼亞人為主的摩國本土政府爆發內戰。至今德東仍自稱為獨立國家，長期有俄軍駐守，情況有如現時的克里米亞和烏東地區，最大分別是德東從未被摩國政府實質統治過，而俄方基於種種理由，未有將德東正式納入俄國版圖。

摩爾多瓦獨立初期嘗試走親西方路線，包括考慮併入羅馬尼亞版圖，但由於其經濟和能源供應嚴重依賴俄國而發展反覆，一度由親俄政權重新執政，美西方亦沒有很大動力拉攏這個缺乏戰略意義的窮國加盟。俄烏戰事加深了摩國的恐俄、反俄情緒，亦重燃了美西方對該國的興趣，希望藉此加強對俄羅斯的圍堵和對烏克蘭的支援。

俄烏戰事爆發初期，曾經盛傳俄軍會從德東進攻摩爾多瓦本土，俄羅斯則反斥烏軍突襲當地的俄軍與親俄民眾。今次入歐公投與總統選舉，美西方指控俄羅斯意圖干預，但其實真正想操控摩爾多瓦的是美西方。德東入俄估計只是時間問題，摩國人民將長期面對能源短缺與戰火威脅。