晨早展讀本報，忽覺星移斗轉，乜咁快又一年將盡？呷一口茶，但見「維園年宵天價快餐檔絕響」！老朽腦海忽地閃起「繁華像幅廣告畫，只有表面內虛假」。香港幾好都有，點捨得走！原來一切已隨風吹去，能不黯然？

年宵市場係港人慶新春的必遊之地，食環署日前分批推出395個2025年維園年宵市場攤位供競投，卻錄得近20年未見之慘淡行情，以前爭崩頭，依家冷清少人叫價競投。呢，最接近銅鑼灣出入口嘅兩個快餐攤位C檔及D檔，經多口叫價後僅以18萬及18.2萬元成交，比去年最高成交價22萬元低約兩成；而位於天后出入口嘅快餐攤位A檔及B檔，更只能以底價120,470元成交；其餘60個濕貨攤位，成交價由數千元到近5萬元不等，不少均以底價成交。阿哥，真係一節見則百節知矣！今年年宵市場，正如本報「正論」話齋：年宵攤位競投靜，預示新春冷清清！

遙想當年，人頭湧湧，快餐攤檔想買串咖喱魚蛋或魷魚鬚都擠到嘴歪！本報翻查過去十多年嘅競投表現，發現即使係2020年，快餐檔位嘅最高競投價仍有20.2萬元，而2017年同類檔位更拍出82萬元高價，高價還包括2016年嘅63萬元及2015年嘅57萬元。大家可以想像，年宵攤位大概擺一星期，要收回50多萬至80多萬元成本，你話每日要賣幾多魚蛋、魷魚、燒賣等小食？若人流唔旺肯定蝕本！

今年以最高18.2萬元投得快餐攤檔嘅吳先生表示，以往十多人投，今年都係一、兩個，佢去年出價20萬元投得同一個攤檔，今年仲平一萬多元，佢估計「會搵少啲，都仲有得做」。香港難得有吳先生咁積極樂觀嘅好市民，老朽會去撐佢，希望屆時見到啲高官都去拮魚蛋食魷魚鬚！