世界視線：拜登促以停攻擊　避免升級淪災難

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖辛瓦爾，於10月16日在加薩南部拉法市遭以色列國防軍擊斃，以巴戰事進入新的鬥爭階段，美國總統拜登、副總統賀錦麗以及國防部長奧斯汀，都聲言這是美、以兩國應對巴勒斯坦恐怖主義的重大勝利。

早在今年5月，《華盛頓郵報》就引述知情人士消息，透露拜登承諾協助以色列總理內塔尼亞胡追蹤及狙擊辛瓦爾。不過，辛瓦爾全副武裝、臨死前試圖用棍子打下以軍無人機的視頻被公開，雖然西方領袖如拜登、德國總理紹爾茨等認為是有效打擊恐怖主義，但就連西方的一些軍政專家也指出，這可比擬1944年的華沙起義，當時華沙猶太人及波蘭地下軍以弱對強，與納粹德軍垂死戰鬥至覆滅，為後世建立抗暴至死不屈的英雄榜樣，只是今天的施暴者卻是猶太復國主義政權。

北約成員國土耳其的總統埃爾多安說了真話：「美國夥同以色列政府，造就了更多對抗的殉道者來加強仇恨和鬥爭。」美國國務院發言人米勒卻諉過是辛瓦爾策動了去年10月7日對以色列的突襲，「因而要為死去的4萬名巴勒斯坦人負責」。但世人都知道死去的其實不止4萬人，更是美國政府供應以色列炸彈狂轟濫炸造成的。

辛瓦爾之死，被拜登認定可為以巴戰事帶來議和的機會，這位美國新保守主義老頭子的想法，可以有兩種解讀，一是他妄想以為殺死了辛瓦爾，就可以瓦解哈馬斯，或起碼令以軍可以在加薩立於不敗之地，卻無法理解這只會增加仇恨。另一個可能是拜登是裝幼稚，老奸巨猾地哄以色列得些好意須回手，是時候要找方法議和，不能再陷入內塔尼亞胡自稱的「七線戰爭」。其實，拜登警告以色列不要襲擊伊朗的核設施或能源設施作報復，就顯示他不想中東升級至全面大戰。

而以色列對10月1日伊朗的導彈襲擊遲遲未作回應，便說明了它顧忌的不單止是伊朗，也包括黎巴嫩真主黨、敍利亞、也門叛軍青年運動等的集體報復。以色列缺乏縱深，軍事、能源、通訊及核設施分布明顯，根本無法承受全面的襲擊，相信連美軍的薩德系統也會是對方高超音速導彈的獵物。一旦全面襲擊到來，以國全面癱瘓，相信內塔尼亞胡只能引咎下台。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻