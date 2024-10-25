娛圈單打：橫豎個底咁花　不如大方認愛

菊梓喬（Hana）同保錡的緋聞像霧又像花，近日又起波瀾。保錡傳出「孔雀開屏」，借自己成立的大埔跑會力追38歲「體育女神」黃捷穎（Vinky），女方更在社交網大晒二人合照。外界驚訝其貌不揚的保錡溝女確有一手，亦擔心Hana遇人不淑。

過咗冇兩日啫，保錡即大聲呼冤，話成立跑會真係純粹跑步，並無異心，引來Hana在其社交網留言提醒「防人之心不可無」，言下之意，似乎有人想借保錡做宣傳喎。咁講真，Vinky算係樣靚身材正，而且不嬲熱衷加入娛樂圈，既參加《美麗40路》，又參加《中年好聲音3》，而保錡假假哋都算係明星。難得同明星一齊練跑，乘機出吓名亦不足為奇。

講到尾，外界之所以咁唔睇好「喬錡戀」，跟保錡個底太花有關。眾所周知，保錡溝女往績彪炳，2021年跟時任女友Carrie仍未甩拖，就被人踢爆佢同「沙律」張沛樂親密逛街；之後撇咗沙律，又同電競KOL蔥蔥搭上。囡囡一個接一個冇停過，外界難以相信佢會為Hana修心養性。

再講，最初傳出喬錡戀，美女與野獸組合話題十足，但兩人態度一時一樣，有時甜絲絲互讚對方，有時又話鮮有聯絡撇清關係，外界都開始覺得佢哋好煩好厭啦。

兩位主角年紀唔細嘞，又唔係大紅大紫頂流級別，拍拖根本犯不着遮遮掩掩，欲蓋彌彰。計本欄話齋，二人都算係有啲經歷嘅人，呢段情由不被睇好，到擺出風雨同路姿態，證明都係認真嘅。咁倒不如大方認愛，阻截狂蜂浪蝶埋身，咁咪仲好！