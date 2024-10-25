中國、印度、日本是亞洲三大強國，合則有利，鬥則俱損，假如三強能夠和衷共濟，共同挑戰以美國為首的西方霸權，恐怕東風很快就能壓倒西風。職是之故，美帝國主義就是見不得中日或者中印之間交好，一旦出現苗頭，便要設法破壞。中、印、日三國領導人要是聰明的，千萬別再中老美的挑撥離間計。

本欄多次提及，在2012年之前，中日兩國原本關係良好，甚至有傳聞說，雙方打算在2013年開始，貿易結算逐漸減少使用美元。若真如是，就觸動到美國的命根。時任美國總統奧巴馬聽到風聲，馬上施展威逼利誘的方法，促使日本將尖閣諸島「國有化」。該島中國人稱為釣魚島，長期與日本有主權紛爭，但兩國數十年來都有默契，要維持現狀，將問題留待下一代處理。詎料日本突然變臉，將尖閣諸島「國有化」，這才使中日關係急速惡化。

美國一朝得手，同樣的招式，可能就用在中印兩國之上。印度總理莫迪上任初期，跟中國的關係十分良好，他曾在一年之內4次到訪中國，但不知怎的，到了2020年左右，已平靜多年的中印邊境，忽然發生嚴重衝突，更導致兩國合共有20多名士兵死亡。參考2012年中日關係的例子，上述的中印糾紛是否也有華府的手影，兩者都是因美國挑撥離間所致呢？讀者諸君大可以自行斟酌。

從2012年至今，日本政治、經濟的影響力每況愈下，相反，中國則拾級而上，由此可見，與華交惡對日本有弊無利。或許印度總理莫迪比起近幾任的日本首相都聰明，他可能已經發現自己是中了老美的奸計，故近日改變態度，初步平息了中印邊境的紛爭。

以此看來，莫迪尚算是一個醒目仔。